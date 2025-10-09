Robó un auto de un garaje y lo atraparon cuando intentaba esconderlo

Un delincuente se llevó un Toyota frente a las 300 Viviendas. Pero lo detectaron operadores del 911 y lo siguieron por las cámaras.

Un joven y osado ladrón que se metió al garaje de una casa y robó un auto fue atrapado minutos después cuando intentaba ocultar el rodado a varias cuadras de distancia. El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves y fue clave el seguimiento que se hizo con el sistema de cámaras de seguridad del 911.

El incidente se produjo poco después de las 3 de la madrugada en un inmueble ubicado en la calle Esquiú al 300, en inmediaciones de la Comisaría de la Familia y la sede de la Brigada de Investigaciones.

El delincuente había accedido a la cochera , donde se encontraba estacionado un Toyota Corolla color rojo que estaba con sus llaves, y se lo llevó. Del damnificado llamó alrededor de las 3:40 al Comando Radioeléctrico de la Policía, por lo que concurrió al lugar personal de la Comisaría 32 con el fin de recabar datos para iniciar la búsqueda.

rio negro seguro camaras de seguridad inteligente

Con el correr de los minutos operadores del Centro de Monitoreo informaron que habían detectado el rodado que circulaba por la zona oeste de la ciudad, por lo que de inmediato se inició la persecución con la colaboración de la Subcomisaría 68 del Distrito Vecinal Norte (DVN).

El rastrillaje se centralizó en la calle Domingo Savio, que conduce a ese sector barrial, donde descubrieron al delincuente en el interior de un predio donde intentaba esconder el Toyota.

Fuentes de la fuerza informaron que el sujeto tiene 24 años de edad, quien quedó detenido en un calabozo de la Comisaría 32 a disposición del Ministerio Público Fiscal, que debía requerir la formulación de cargos.

En el lugar del hallazgo trabajó el personal del Gabinete de Criminalística, se realizan levantamiento de rastros dentro del auto, el que fue restituido a su propietario.

Andaba en un Peugeot con pedido de secuestro

El personal policial del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti logró interceptar un auto que presentaba pedido de secuestro vigente. El hecho ocurrió alrededor de las 8:43, cuando el Centro de Radiocomunicaciones alertó sobre un vehículo Peugeot 207 que circulaba por la Ruta Nacional 151 con dirección hacia la rotonda de las rutas 22 y 151.

De inmediato, un móvil policial se desplazó hacia el lugar, logrando dar alcance al rodado en la intersección de Ruta Nacional 22 y Estado de Israel, con apoyo de otro patrullero. Tras verificar la información, se confirmó que el vehículo efectivamente tenía un pedido de secuestro activo emitido el 14 de enero de 2024.

El automóvil fue trasladado al asiento de la unidad, y se dio intervención a la Fiscalía local y a la Fiscalía de Cinco Saltos, que dispuso el secuestro del rodado y la notificación correspondiente al conductor. Las actuaciones continúan bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal.