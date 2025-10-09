Un auto estacionado quedó destruido por el fuego: las causas son un misterio

El siniestro se produjo durante la madrugada de este jueves. Investigan las causas que dieron inicio al fuego, las autoridades no descartan ninguna hipótesis

El Peugeot quedó destruido por el incendio. Investigan como se iniciaron las llamas.

Un Peugeot 205 que habían dejado estacionado en la vía pública de Fernández Oro resultó completamente destruido por un incendio que se registró durante la madrugada de este jueves.

El siniestro, cuyas causas son motivo de investigación policial, se desató en la calle José María Jorge entre 9 de Julio y 25 de Mayo , a pocas cuadras de distancia del centro de la ciudad.

Los Bomberos Voluntarios , cuyo cuartel queda a uno 200 metros del lugar, fueron alertados y de inmediato asistieron con equipos de emergencia, dado que se temió que las llamas se propagaran a viviendas vecinas y autos estacionados en las cercanías, informó el sitio Oro en Noticias.

A pesar de la rápida intervención de los rescatistas, el fuego consumió gran parte de la estructura del rodado, provocando pérdidas materiales totales tanto en la carrocería como en el habitáculo.

Incendio auto Oro 2

Vecinos del sector se mostraron alarmados por la intensidad del siniestro, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni personas afectadas. El origen del incendio aún se encuentra bajo investigación.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan para determinar si el fuego fue consecuencia de una falla mecánica, eléctrica o si existieron otros factores que lo ocasionaron. Los trabajos periciales realizados por los especialistas lo deberán determinar.

Los Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de emergencias. Destacaron que la rápida comunicación con el cuartel permite una respuesta más efectiva para minimizar daños y riesgos.

Presunto ataque pirómano en Ferri

En Ferri, el barrio ubicado al norte de Cipolletti, sigue la conmoción por el pavoroso incendio que el miércoles por la noche destruyó un antiguo colectivo utilizado como casilla, que había sido instalado en la toma de terrenos ubicado en inmediaciones de las vías del ferrocarril y la calle 19 Bis.

Hay sospechas de que se trató de un ataque piromaníaco, ya que en el vecindario estaban molestos con los ocupantes de ese lugar, pues los acusaban de cometer robos y hurtos y además alojaban delincuentes, por lo que consideraban que era "un aguantadero".

El siniestro se habría desatado tras un altercado protagonizado por los mismos ocupantes por el robo de un celular. Los testimonios indican que hubo una pelea y que en revuelo alguien inició el incendio. La destrucción también fue total. No hubo herido y los supuestos damnificados no hicieron la denuncia.

Ante la emergencia, acudieron dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el fuego.