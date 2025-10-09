Los últimos y misteriosos posteos de Daiana, la joven que encontraron asesinada en un aljibe

El cuerpo de la chica de 22 años fue encontrado a 10 metros de profundidad. Un vecino de 55 años fue detenido.

Llevaba tres días desaparecida cuando la encontraron dentro de un aljibe con un disparo en la cabeza.

La muerte de una joven de 22 años en Entre Ríos conmueve desde el martes a todo el país. Mientras se avanza con la investigación, se conoció la identidad del principal sospechoso y único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta , quien fue encontrada muerta en un aljibe, a 10 metros de profundidad.

Ahora, su caso sumó nuevo y escalofriante capítulo en las últimas horas. Descubrieron una cuenta de Instagram vinculada a la víctima , donde escribía algunos posteos que parecerían dedicados a una persona en particular.

El mismo viernes, día de su desaparición, la joven publicó una selfie -en su cuenta principal- acompañada de una frase tan emotiva como premonitoria : “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”. La publicación, simple en apariencia, tomó un significado inquietante después de conocerse el trágico desenlace.

daiana entre rios posteo ig

El enigmático posteo de la joven de Entre Ríos: "Dos personas que se refugiaban entre sí"

En su cuenta alternativa, la joven escribía poesías y también lo relacionaba la astrología. Allí, de forma privada, Daiana escribía algunos enigmáticos posteos que dejaron entrever una relación marcada por la manipulación, el poder y la dependencia emocional.

"Supongo que el hecho de que la luna llena cierre ciclos habla por sí solo. Tal vez eso quería decir más que todo lo que nos decíamos en cada despedida. Si no era un insulto, era un reclamo, y si no, el orgullo de cada uno, pero siempre algo se terminaba, se rompía", había escrito.

"Y si me preguntan... ¿Y cuando no había luna? Respondería que es exactamente cuando no hay nada ni nadie jodiéndonos la vida. Ese momento donde nos encontramos desaparecidos, dos personas que se refugiaban entre sí", agregaron.

posteo ig daiana escritos

En otra de sus publicaciones, Daiana pareció escribirle directamente a alguien. "Siempre me dijiste que éramos muy diferentes, y cuánta razón tenías. A mí jamás se me hubiera cruzado por la mente usar el poder, aun sintiendo que esa persona daría lo que fuera por mí. Jamás hubiera querido lastimarte, ni siquiera dejar que me rogaras", publicó.

"No eras quien decías ser, aún no sé si de verdad me llegaste a querer o solo amabas mi forma de elegirte por encima de todos", sumaba en el escrito.

Aunque el perfil es privado, trascendió una de sus frases más íntimas: "No siempre puedo con mis emociones. Me enojo conmigo misma por sentir las cosas con mucha intensidad. Pero está bien, me lo digo y me abrazo a mí misma".

El vínculo entre el único detenido y la joven asesinada

Gustavo Brondino, apodado "Pino", de 55 años, se encuentra con prisión preventiva por 90 días. Pedro Silva, jefe departamental de la Policía, dijo que "todo lo actuado hasta el momento de la desaparición de Daiana hay una vinculación, un camino que no se puede omitir, que tiene relación con un posible femicidio. Todo está en proceso de investigación".

daiana sospechoso detenido

Por su parte, la fiscal Emilce Reynoso, quien trabajaba junto a Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario, fue quien vinculó a la víctima con el hombre de 55 años, quien vivía solo a un kilómetro de la víctima.

Nunca apareció el celular de Daiana hasta el momento. Según reveló Silva, podría haber una relación sentimental entre ambos y hay elementos para llegar a esa conclusión.