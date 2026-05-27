Allanaban una casa por un robo y encontraron un arma casera, municiones y marihuana

El procedimiento se realizó en una vivienda de Avenida La Plata. Hubo un demorado y secuestraron elementos clave para la causa.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en Avenida La Plata. Foto: Archivo.

Un allanamiento realizado este martes en Cipolletti por una causa de robo agravado terminó con un impactante hallazgo: policías secuestraron un arma de fabricación casera, municiones y una sustancia vegetal compatible con marihuana .

El operativo fue encabezado por personal de la Subcomisaría 79° y se desarrolló entre las 8:30 y las 11:30 en una vivienda ubicada sobre calle Avenida La Plata .

La medida judicial se concretó en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Durante el procedimiento, los efectivos demoraron a un hombre y avanzaron con la recolección de distintos elementos que podrían estar vinculados directamente con la causa.

Entre los objetos secuestrados apareció un arma de fuego de fabricación casera y un cartucho calibre 28 marca Fiocchi, ambos en manos del Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes. Además, los investigadores incautaron una campera que sería de interés para la investigación.

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El hallazgo que sumó otra investigación

Mientras inspeccionaban el domicilio, los uniformados encontraron una caja de cartón con una sustancia vegetal de color verde, presuntamente marihuana.

A raíz de ese hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que continuará con las actuaciones para determinar el tipo y la cantidad de sustancia encontrada.

Avanza la investigación

Las autoridades ahora trabajan para establecer la relación entre los elementos secuestrados y el hecho investigado, además de definir la situación procesal del hombre demorado.

El operativo generó movimiento policial en la zona y forma parte de una serie de investigaciones que buscan esclarecer hechos delictivos ocurridos en Cipolletti.