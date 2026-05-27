Le secuestraron mascotas en grave estado de abandono e hizo un particular acuerdo para zafar

Una denuncia permitió rescatar a cuatro perros en un estado de salud calamitoso en la Isla Jordán. La acusada acordó un arreglo económico.

Uno de los perros secuestrados en la Isla Jordán, muestra el mal estado de salud en que se encontraba. La mujer que lo tenía a cargo fue imputada por maltrato animal.

Una vecina de Cipolletti a quien le secuestraron cuatro perros en grave estado de abandono y fue acusada por maltrato animal , hizo un acuerdo que le permite zafar de una causa judicial con el pago de una multa , además de asumir un compromiso.

Las mascotas fueron encontradas en un allanamiento que se realizó en su casa ubicada en la zona de la Isla Jordán , luego de que se presentara una denuncia por las condiciones alarmantes en que se encontraban las mascotas.

El operativo , que se realizó el septiembre del año pasado por orden judicial , estuvo a cargo de personal de la Policía y del área de Zoonosis del municipio local, y tuvo amplia repercusión por el cuadro lastimoso que padecían los ejemplares . Incluso trascendió que se produjo un entredicho con la vecina -identificada con las siglas MR- porque en principio se había negado a entregarlos.

Un horror en el patio

Lo que hallaron los policías y los empleados municipales al entrar al patio del inmueble fue una escena de horror, según se destacó en aquel momento. Encontraron un canino de pelaje negro, de gran porte, con ceguera avanzada, bajo peso y alojado en espacio reducido; otro marrón, pequeño, encadenado, con movilidad limitada y signos de estrés; un tercero blanco y negro, con fractura mandibular antigua, bajo peso y dificultades para la alimentación y finalmente una perra de pelaje marrón, pequeña, en estado de delgadez.

Como resultado, los cuatro ejemplares fueron retirados del lugar y entregados en resguardo a la Funpabia (Fundación Patagónica para el Bienestar Animal), una institución reconocida por su labor protectora.

En primera instancia se inició una causa con intervención del Ministerio Público Fiscal, donde pudieron determinar que los animales “carecían de atención veterinaria primaria, vacunación, desparasitación y esterilización”. Pero también resolvieron archivar el expediente y enviarlo al Juzgado de Paz, dado que se trataba de una falta contravencional que debía tramitarse en ese ámbito.

Perro maltratado archivo

La titular de la dependencia judicial local, Gabriela Montorfano, convocó a la acusada para notificarla del trámite iniciado en su contra. En la audiencia la mujer pidió que le otorgaran una suspensión del proceso contravencional a prueba y ofreció pagar una multa de 120.000 pesos -que deberá desembolsar antes del 22 de junio próximo. Pero además se comprometió a no adoptar más animales.

Reparar el daño con plata

La magistrada aceptó el requerimiento de la imputada y le otorgó el beneficio. También resolvió que el dinero acordado lo deberá depositar en una cuenta de la Funpabia.

Aclaró que lo peticionado por la mujer “no implica reconocimiento de responsabilidad contravencional, considerando especialmente la gravedad del hecho reprochado, ya sea por su modalidad de comisión, como por el grado de lesión o de efectiva puesta en peligro a derechos de terceros”.

En este caso sostuvo que se consideró la posibilidad de reparar el daño a través de una multa cuyas sumas beneficiarán a organización protectora, “entidad de bien público local que contribuye mediante diversas acciones al bienestar animal”. Una vez que se corrobore el cumplimiento de las medidas acordadas, podrá avanzar hacia una resolución que le permita zafar de la causa judicial.