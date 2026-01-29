Funpabia retomó la atención gracias a la ayuda de los vecinos: "La respuesta fue inmediata"

La protectora de animales de Cipolletti aseguró que la colaboración de la comunidad fue clave para retomar las tareas ante la crisis que padecen.

Esta semana, Fundación Protectora de Animales de Bahía (Funpabia) había informado la delicada decisión de suspender temporalmente la atención veterinaria por la crisis económica que atraviesan y el colapso de su capacidad operativa. Ante este contexto, los vecinos de Cipolletti se organizaron para colaborar y la protectora aseguró que pudieron retomar rápidamente las tareas.

La determinación había sido tomada a raíz del colapso de su capacidad operativa y las asfixiantes deudas en las cuentas veterinarias que ascienden a $5.000.000.

Luego de que se difundiera en redes sociales la delicada situación que atravesaban, los vecinos no dudaron en unirse para colaborar. Esto hizo que rápidamente puedan retomar las actividades y reduzcan la deuda a la mitad , según detallaron integrantes de Funpabia a LM Cipolletti.

Tuvimos una respuesta increíble

Soledad Bustamante, integrante de la fundación, dio detalles de la respuesta que hubo en Cipolletti luego de conocerse la crisis que atravesaban. "La verdad que una respuesta increíble, ya estamos como más aliviadas y entraron los casos que habían pendiente a la veterinaria", comentó sobre la reanudación de la atención veterinaria.

image

En ese sentido, explicó los nuevos casos que ingresaron: "Uno es el pitbull que andaba en el centro de Cipolletti, que todo el mundo publicaba. También una perrita galga de Cuatro Esquinas que estaba muriendo agusanada y ahora un perrito de la calle Domingo Savio, que nos mandaron una alerta, que también está agusanado ahí".

Con respecto a la situación económica, en la que la deuda ascendía a los cinco millones de pesos, Bustamente no ocultó su emoción por los aportes de los cipoleños y aseguró que "por suerte bajamos la mitad de la deuda y la gente sigue colaborando. Un agradecimiento enorme para todos".

La difusión fue la clave

Sobre la rápida respuesta de los vecinos, desde la fundación destacaron que la difusión fue importante para dar a conocer la crisis que padecían. "Nosotros aprovechamos las notas y todo lo que sale en las redes para difundir y promulgar las adopciones de los perritos que están en los caniles en el refugio", explicó. Y agregó que ahora buscan seguir rescatando, "para darle una oportunidad a los que están muriendo en la calle o a los perritos de allanamientos", planteó.

De cara al futuro, adelantó que "seguimos en trabajo, ahora vamos a evaluar bien cómo estamos paradas. Estamos con Betina viendo en el refugio a ver cómo podemos seguir, cómo estamos en este momento". Y no dejó pasar la oportunidad para volver a destacar la ayuda: "Por lo pronto, agradecer de corazón a todos, a todos, porque la respuesta fue inmediata".

Funpabia publicó el balance correspondiente al 2025 donde indicaron que rescataron a 80 animales, lograron 230 adopciones responsables y 342 animales recibieron atención veterinaria. Todas estas intervenciones no podrían haber sido sin las rifas, ventas solidarias y donaciones, ya que el balance económico informa que se abonó $87.721.828 en gastos veterinarios.

¿Cómo colaborar con Funpabia?

Además del tránsito, se habilitaron vías de colaboración económica para afrontar gastos de alimento y atención médica, a través del alias Funpabia.791 (Mercado Pago) y portón.fruta.efecto (Banco Patagonia), a nombre de Bettina Ferrari. Desde la organización remarcaron que cada difusión, cada hogar transitorio y cada aporte son fundamentales para acompañar la recuperación de los animales rescatados.