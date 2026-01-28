La protectora de animales de Cipolletti suspende la atención veterinaria por una deuda millonaria

Funpabia anunció el colapso de su capacidad operativa ante la cantidad de rescates de perros abandonados. La deuda por atención veterinaria asciende a cinco millones.

La Fundación Protectora de Animales de Bahía ( Funpabia ) comunicó la difícil decisión de suspender temporariamente los rescates, tránsito y atención veterinaria de los perros y gatos abandonados en Cipolletti . La determinación fue tomada a raíz del colapso de su capacidad operativa y las asfixiantes deudas en las cuentas veterinarias que ascienden a $5.000.000.

Desde la protectora indicaron las actividades llegaron a un punto crítico a partir de la internación de cuatro animales , lo que significa un incremento en las deudas. Durante la jornada siguiente se registraron cinco nuevos pedidos de auxilio, situación que terminó de desbordar la capacidad operativa y financiera de la asociación.

“Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos que hacer una publicación como esta, pero llega un momento en el que tenemos que decir basta ”, indicaron desde Funpabia.

La integrante de Funpabia, Soledad Bustamante en declaraciones a LMCipolletti explicó: “La verdad que las deudas veterinarias están estancadas, hacemos rifas y demás ventas de cosas pero no logramos bajar los montos. La gente colabora siempre pero estamos en un momento difícil”.

Perros adopción 3.jpg Las voluntarias de Funpabia trabajan rescatando animales abandonados en la vía pública y encontrando una familia responsable para ser adoptado.

La voluntaria indicó que tomaron la decisión de frenar los rescates y los ingresos a la veterinaria ya que actualmente hay 20 animales internados y no pueden ingresar más. “Los tratamientos y cirugías no se terminan en llevarlos una vez y ya está, llevan muchas idas y venidas, más la atención de los perros del refugio que muchos están medicados, no damos abasto” indicó Soledad.

Funpabia publicó el balance correspondiente al 2025 donde indicaron que rescataron a 80 animales, lograron 230 adopciones responsables y 342 animales recibieron atención veterinaria. Todas estas intervenciones no podrían haber sido sin las rifas, ventas solidarias y donaciones, ya que el balance económico informa que se abonó $87.721.828 en gastos veterinarios.

allanamiento barrio obrero cipo funpabia (1) El trabajo de Funpabia también consiste en brindarle atención veterinaria a los perros rescatados del abandono o del maltrato animal.

La cantidad de situaciones de maltrato animal registradas en distintas partes de la ciudad que motivan una intervención y operativo junto a Zoonosis, los abandonos de animales en la vía pública cada vez más frecuentes y la falta de castración/ esterilizaciones que provocan el nacimiento indiscriminado de perros y gatos son las situaciones que llevaron al colapso de la actividad de la protectora.

La formación de jaurías de perros y colonias de gatos: la realidad sin las protectoras

La formación de colonias de gatos en viviendas abandonadas, las jaurías de perros en la zona de chacras como la registrada en la calle rural de Allen y que atacó a múltiples ciclistas que utilizan la ruta 22, es una expresión de las consecuencias que viviríamos con mayor frecuencia, si no fuera por el trabajo incansable de las voluntarias de Funpabia.

Allanamiento por maltrato animal en Cipolletti. Funpabia solicita tránsito para los animales rescatados

Desde la organización remarcaron que siempre hicieron y seguirán haciendo, todo lo posible para rescatar y cuidar animales en situaciones de vulnerabilidad, pero la actualidad económica los obliga a frenar para no comprometer aún más su funcionamiento.

Funpabia agradeció de manera infinita el acompañamiento de la comunidad, las donaciones que ayudaron a rescatar y sanar animales, las acciones para sostener su trabajo y sus ideales a lo largo del tiempo. “Gracias por estar, por entender y por seguir bancando esta lucha” concluyeron.

Rescate maltrato animal

Allanamiento por maltrato animal en Cipolletti: piden hogares de tránsito para los perros rescatados

Un allanamiento por maltrato animal fue realizado en el día de ayer jueves, en una vivienda ubicada sobre calle Venezuela de Cipolletti. La intervención permitió rescatar a dos perras adultas y cuatro cachorros en estado de desnutrición. La Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia) solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar hogares de tránsito para alojar a los perros para su recuperación.

El procedimiento se llevó adelante durante la tarde del jueves pasado con la participación de la Fiscalía de turno, la Policía de Río Negro y el área de Zoonosis, tras reiteradas denuncias por maltrato. Ante la gravedad del cuadro y el riesgo de vida de los animales, se avanzó con la orden judicial para el ingreso al domicilio.

perro salchicha funpabia Beethoven, uno de los perros salchichas rescatados en un operativo de Zoonosis y Funpabia. Gentileza

Dos perras adultas y cuatro cachorros rescatados

Durante el operativo se rescataron dos perras adultas, ambas sin castrar y con signos evidentes de deshidratación y desnutrición. Además, se rescató a cuatro cachorros que fueron trasladados de inmediato a una veterinaria, donde quedaron internados con pronóstico reservado debido a su delicado estado de salud.

Desde la organización Funpabia se ofrecieron como guardadores judiciales, asumiendo la totalidad de los gastos necesarios para garantizar la atención veterinaria, la alimentación y el bienestar de los animales. La entidad también fue clave para que la Fiscalía liberara la orden de allanamiento ante la falta de respuestas previas y la urgencia del estado de salud de los canes.

funpabia Hay muchos perros en el complejo de Funpabia esperando ser adoptados.

Según se informó, el allanamiento se concretó luego de múltiples intervenciones de Zoonosis, que intentaron sin éxito revertir la situación mediante instancias administrativas. Al no surgir soluciones ni tránsitos inmediatos, se priorizó el rescate para preservar la vida de los perros.

Llamado urgente a la comunidad para conseguir hogares de tránsito

En este contexto, se lanzó un llamado urgente a la comunidad para conseguir hogares de tránsito, tanto para las perras adultas como para los cachorros una vez que reciban el alta veterinaria. Se trata de un paso clave para continuar con la recuperación y avanzar luego en adopciones responsables.

ataque perros allen 2 La formación de jaurías de perros y los ataques son una expresión del abandono y la falta de políticas públicas para controlar la población animal.

Desde la organización detallaron que ser tránsito implica asumir cuidados básicos, brindar contención y amor, y trasladar a los animales a la veterinaria cuando sea necesario, con los gastos cubiertos por Funpabia. Preferentemente se solicita que los voluntarios sean de Cipolletti, aunque también se aceptan personas de otras localidades con compromiso de traslado, ya que la atención se realiza en Veterinaria Huellas del Sur.

¿Cómo colaborar con Funpabia?

Además del tránsito, se habilitaron vías de colaboración económica para afrontar gastos de alimento y atención médica, a través del alias Funpabia.791 (Mercado Pago) y portón.fruta.efecto (Banco Patagonia), a nombre de Bettina Ferrari. Desde la organización remarcaron que cada difusión, cada hogar transitorio y cada aporte son fundamentales para acompañar la recuperación de los animales rescatados.