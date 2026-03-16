Insólito: se tiró al canal grande en moto para escapar de la policía y se fue nadando

El incidente ocurrió en Allen, luego que policías persiguieran al motocicilista para identificarlo. El rodado había sido robado hace Fernández Oro. El osado conductor logró escapar.

La moto había sido robada en Fernández Oro. La policía la encontró en Allen, conducida por un sujeto que para escapar se tiró al canal.

Personal de la Comisaría 6° de Allen logró el secuestro de una motocicleta con pedido de captura tras una persecución iniciada en el barrio Islas Malvinas . El hecho ocurrió el viernes por la tarde cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención divisaron una moto tipo enduro, color negro, sin dominio visible y con faltantes de plásticos, conducido por un hombre de contextura delgada y vestimenta oscura.

Lo curioso es que al intentar detenerlo , el conductor ignoró la orden de los uniformados y escapó por distintas calles del barrio y la orilla del canal grande, y cuando se vio cercado no dudó en acelerar y tirarse al gua con moto y todo .

El prófugo logró escapar nadando hacia la jurisdicción de la Comisaría 33, ubicada en el barrio Colonizadora, mientras que los efectivos de la Comisaría 6º y el personal de la Unidad 33º realizaron un rastrillaje por la zona sin lograr atrapar al resbaladizo sujeto.

Operativo para rescatar la moto del agua

Posteriormente, con la colaboración de efectivos del Cuartel de Bomberos Voluntarios local, se logró asegurar con cuerdas la moto, que permanecía sumergida en medio del canal.

Al retirarla del cauce y tras despejar los manojos de algas que la habían cubierto, se verificó que se trataba de una Zanella de 150 centímetros cúbicos, de color negro. La moto no tenía el dominio visible y presentaba el faltante de diversos plásticos.

Tras la consulta al sistema policial, se confirmó que el rodado contaba con pedido de secuestro vigente de la Comisaría 26º de Fernández Oro, por el delito de robo. El pedido de secuestro se había solicitado en los primeros días de este mes. El rodado fue trasladado a los asientos de la Comisaría 6º de Allen para continuar con las actuaciones correspondientes.

Recuperaron una moto robada en Cipolletti

Una moto modelo enduro que había sido robada en Cipolletti fue encontrada en General Enrique Godoy, la localidad del Alto Valle ubicada a poco más de 8 kilómetros de Villa Regina. El vehículo será entregado a su propietario cuando se completen los trámites de rigor.

El rodado, una moto marca Yamaha XTZ 125 centímetros cúbicos color azul, fue interceptado por policías de la Brigada Rural de Valle Azul, otra población del sector, quienes realizaban patrullajes preventivos.

Moto robada Valle Azul

En un punto de las recorridas observaron a un motociclista que iba por la calle Saavedra, y advirtieron que el vehículo no tenía la chapa patente obligatoria, por lo que lo interceptaron para identificarlo.

Determinaron que el conductor tenía 19 años de edad, pero al chequear los datos de la moto detectaron que tenía pedido de captura requerido por el delito de hurto, que había sido denunciado en la Comisaría 32, ubicada en el barrio La Paz de Cipolletti.