Un hombre fue baleado en el pecho en Bariloche: ¿Accidente o intento de homicidio?

La víctima, un hombre de 45 años, fue hospitalizado durante la madrugada del sábado. Su pareja avisó al 911 y luego fue detenida. Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis.

Un hombre fue herido en el pecho de un disparo. Investigan si fue un accidente o un intento de homicidio.

Un hombre fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente, luego de recibir un disparo de arma de fuego en la zona toráxica. Su pareja fue detenida , pero recuperó la libertad horas después. La mujer, de igual forma, sigue imputada en la causa judicial . Investigan si fue un accidente o un intento de homicidio .

Por ahora hay más dudas que certezas. A las 3.30 de la madrugada del sábado una mujer llamó al 911 para denunciar que su pareja estaba inconsciente en un domicilio particular de la calle Mirador, casi Otto Goedecke, en el barrio Arrayanes de Bariloche , tras haber sufrido un disparo con un arma de fuego.

El herido fue derivado de urgencia al Hospital Zonal , donde fue operado y permanece internado bajo estrictos cuidados médicos. A pesar de la lesión grave que sufrió, estaría fuera de peligro.

La mujer que llamó a la Policía para dar aviso del caso fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, aunque finalmente recuperó la libertad al día siguiente.

Dijo que su pareja resultó lesionado cuando manipulaba un arma de fuego y atribuyó el hecho a un episodio accidental. Sin embargo fue imputada por el hecho y aún quedan dudas sobre el caso.