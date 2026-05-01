Se compró un auto y duró tres días en la calle: la millonaria multa que ordenó la Justicia

El joven retiró su vehículo de una concesionaria con fallas mecánicas, como la junta dañada en la tapa del motor y problemas internos vinculados a las válvulas.

Una joven de Bariloche ahorró durante años para cumplir el sueño de comprarse un auto y lograr la independencia para su movilidad. La mujer acudió a una concesionaria , eligió un modelo de automóvil y adquirió un Volkswagen Gol usado . El rodado estaba en buen estado y tenía garantía, lo que terminó de confirmar la compra del vehículo.

La joven comenzó a usar el automóvil pero rápidamente comenzaron las fallas mecánicas , lo que provocó que el rodado dure solamente tres días en la calle. Seguidamente, el auto terminó en un taller mecánico y poco después, estacionado en un garaje sin poder usarse. Los años de ahorro de la mujer habían sido invertidos en un vehículo que presentaba problemas constantes, con fallas que nunca se resolvieron y que quedó prácticamente inutilizado desde el inicio.

La primera señal de alarma apareció en los primeros días de utilización del rodado . Una vez que se retiró el vehículo, el tablero marcó una falla en el motor acompañada por un aumento de la temperatura . Un taller mecánico indicó un diagnóstico que apuntaba que la tapa del motor estaba dañada y la tapa de cilindros presentaba deterioro.

Se trata de una pieza clave para el funcionamiento del motor, ya que su función es sellarlo y mantener separados el aceite y el sistema de refrigeración.

concesionaria de autos.jpg La mujer invirtió todos los ahorros de su vida en la compra del auto.

La reparación del motor duró más de un mes, cuando el vehículo fue entregado nuevamente, se aseguró que el problema estaba solucionado. Pero la situación volvió a repetirse pocos días después, el auto comenzó a largar humo blanco y a consumir aceite y agua en exceso, lo que refleja un problema interno más profundo.

Este tipo de humo suelen ser una señal de desgaste vinculados a partes esenciales del motor, como los aros o las válvulas. Básicamente, la mujer había comprado un vehículo que no podía utilizarse con normalidad. A partir de ese momento, el auto quedó inmóvil en un garage.

La empresa se desligó del reclamo

La propietaria buscó una revisión independiente y otra opinión sobre la reparación del vehículo, pero el presupuesto indicó que la reparación necesaria implicaba un costo muy elevado, cercano a la mitad del valor del vehículo.

autos La mujer eligió un automóvil Volkswagen Gol usado en buen estado y con garantía.

La empresa argumentó que los nuevos daños correspondían a un golpe posterior a la entrega. Pero esa explicación no logró sostenerse en el proceso judicial. La pericia técnica determinó que el motor ya presentaba un desgaste previo a la compra y que el problema de consumo de aceite existía desde antes, aunque no había sido abordado en la reparación inicial.

El informe concluyó que el arreglo realizado solo resolvió parcialmente una falla vinculada al sistema de refrigeración, pero dejó intacto un defecto relevante del motor. El vehículo no cumplía con las condiciones necesarias para su uso y menos las garantías para su comercialización.

El Juez ordenó una sanción económica y la entrega de un vehículo nuevo

Las constantes fallas mecánicas llevaron el conflicto al Poder Judicial, lo que terminó en una sentencia que ordenó indemnizar a la compradora y entregarle un auto en reemplazo del defectuoso. La sentencia también incluyó una sanción económica por la conducta de la empresa frente a los reclamos del cliente.

consecionaria El vehículo presentaba fallas mecánicas profundas en el motor.

El juez civil interviniente encuadró el caso dentro de las normas de protección al consumidor y consideró que la garantía no se cumplió de manera adecuada. Una reparación que no devuelve el funcionamiento normal no satisface la obligación del proveedor.

La sentencia ordenó a Taraborelli Automobile S.A. entregar un auto de características similares, retirar el vehículo defectuoso y pagar una indemnización por los daños sufridos, incluyendo la imposibilidad de uso durante todo ese tiempo. Además, se aplicó una multa civil por la falta de respuesta frente a los reclamos. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.