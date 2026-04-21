Una patente sospechosa y un seguimiento en vivo: así cayó en Cipolletti un auto robado en Neuquén

Lo detectaron por las cámaras, lo siguieron en tiempo real y lo interceptaron en minutos. El auto tenía pedido de secuestro por robo desde 2021.

El vehículo fue interceptado en la intersección de Primeros Pobladores y Esquiú. Foto: Gentileza.

Un simple movimiento encendió las alarmas. Durante la noche del viernes, un operador del 911 RN Emergencias detectó un Fiat Duna con la patente colocada en el parabrisas , una irregularidad que llamó la atención en pleno monitoreo preventivo .

Ante la sospecha, se realizó una verificación en la base de datos del registro automotor. El resultado fue contundente: el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde 2021 por un robo en Neuquén .

Con la información confirmada, se activó un operativo de seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de videovigilancia.

Un seguimiento preciso por toda la ciudad

El auto fue visualizado circulando por distintas calles, mientras desde el centro de monitoreo se informaba cada movimiento a los móviles policiales desplegados.

La coordinación permitió actuar con rapidez y sin generar situaciones de riesgo, acorralando al vehículo en cuestión de minutos.

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Intercepción y procedimiento sin incidentes

Finalmente, un patrullero de la Subcomisaría 79° logró interceptarlo en la intersección de Primeros Pobladores y Esquiú.

El conductor, un hombre mayor de edad, no pudo justificar la procedencia del rodado.

Secuestro y causa judicial

Tras la intervención de la Fiscalía, se dispuso el secuestro del vehículo y la notificación del conductor por el delito de encubrimiento.

El rol clave de la tecnología

"Este tipo de intervenciones reflejan la importancia del monitoreo permanente y la rápida articulación entre tecnología y personal policial, herramientas fundamentales para prevenir el delito y recuperar bienes sustraídos", destacaron desde la fuerza policial.

Lo rastreó por redes y cayó con su auto robado: el operativo que terminó con un detenido en Cipolletti

Todo comenzó con un llamado que no era uno más. Un joven policía de Cutral Co denunció que había sido víctima de una estafa con su auto, pero aportó un detalle clave: ya había localizado el vehículo en redes sociales y pactado un encuentro en Cipolletti.

Esa información encendió las alarmas del sistema 911 RN Emergencias, que activó de inmediato el protocolo de intervención.

El monitoreo urbano jugó un rol decisivo. A través de las cámaras ubicadas en Pacheco y Ruta 22, los operadores detectaron el auto en la terminal de colectivos.

En el lugar, dos hombres esperaban junto al vehículo. La escena fue seguida en tiempo real y permitió guiar con precisión a los móviles policiales.

El operativo relámpago

En cuestión de minutos, efectivos de la Comisaría 4° y del Destacamento 114° del barrio Manzanar llegaron al punto indicado.

Allí se encontraron con el denunciante, quien presentó documentación que acreditaba una causa por estafa iniciada el 5 de abril en Senillosa. Con ese respaldo, el procedimiento avanzó sin demoras.

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron a los ocupantes del vehículo: un joven mayor de edad y un menor de 17 años.

El adulto fue notificado por encubrimiento, mientras que el menor quedó bajo resguardo a la espera de un familiar responsable.