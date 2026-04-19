Le dispararon en el pecho y sobrevivió: investigan un intento de homicidio en Cipolletti

Un hombre fue baleado en el pecho en la zona norte. El acusado fue imputado por tentativa de homicidio agravado y quedó con prisión preventiva.

Personal de la Comisaría 45° llevó a cabo la detención del principal sospechoso. Foto: Archivo.

El violento episodio ocurrió el viernes cerca de las 23:40 en la zona norte de Cipolletti , cuando dos personas caminaban por la intersección de calle El Bolsón y Avenida Perón .

Según la acusación, un hombre llegó en motocicleta acompañado por un menor de edad y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y disparó contra ambos . Uno de ellos recibió un impacto en el pecho y cayó desplomado en el lugar.

Tras el ataque, vecinos asistieron a la víctima y la trasladaron de urgencia al hospital. Allí fue intervenida quirúrgicamente por una grave lesión pulmonar, con orificio de entrada y salida del proyectil.

El cuadro fue crítico y, según se informó, el disparo pudo haber tenido consecuencias fatales.

Detención e imputación

Horas después, personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu detuvo al principal sospechoso por orden del fiscal de turno.

En la audiencia realizada este domingo, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por homicidio en grado de tentativa agravado por la participación de un menor, en calidad de autor.

Prisión preventiva y avance de la causa

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, dispuso la prisión preventiva del imputado durante ese mismo período, al considerar la existencia de riesgos procesales.

La defensa oficial no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal.

Quién es el imputado

El acusado fue identificado como Marcos Marcelo Castillo Gutiérrez, señalado como el autor de los disparos que dejaron a la víctima al borde de la muerte.

La causa avanza mientras se intentan esclarecer todos los detalles de un ataque que volvió a encender la alarma por la violencia armada en la ciudad.

El estado de salud de la víctima

De acuerdo a los primeros reportes médicos, el joven debió ser sometido a estudios de alta complejidad, entre ellos una tomografía, para evaluar el alcance de las lesiones internas provocadas por el disparo.

Sin embargo, su cuadro clínico requirió una intervención más específica. Según indicaron desde el nosocomio local a este medio, si bien inicialmente fue ingresado al hospital de Cipolletti, posteriormente “se derivó a la clínica Leben Salud por falta de cirujano vascular”.

Actualmente, el joven permanece internado con pronóstico reservado, mientras se aguarda su evolución en las próximas horas, que serán determinantes.

El impacto en el pecho encendió las alarmas en el equipo médico, ya que se trata de una zona vital donde pueden verse comprometidos órganos clave. Por estas horas, continúa bajo observación.