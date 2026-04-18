Intento de homicidio en Cipolletti: un joven recibió un disparo en el pecho

Un joven fue baleado en el pecho en Cipolletti, está grave y fue derivado a una clínica privada. Hay un detenido por intento de homicidio.

Un joven de 26 años resultó herido tras recibir un disparo en el pecho.

Un violento episodio ocurrido durante la noche del viernes en Cipolletti dejó a un joven de 26 años internado en grave estado tras recibir un disparo en el pecho. El hecho, que es investigado como un presunto homicidio en grado de tentativa, derivó en la detención de un hombre señalado como el principal sospechoso.

Según la información oficial a la que accedió LM Cipolletti , el ataque se produjo alrededor de las 23.48 en la intersección de las calles El Bolsón y Avenida Perón del barrio Anai Mapu . Por motivos que aún se intentan establecer, se desencadenó el episodio armado. En el lugar, intervino personal de la Comisaría 45.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con un hombre que relató cómo ocurrió el hecho. Según su testimonio, se encontraba caminando junto a un amigo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron. En ese momento, uno de ellos —a quien dijo reconocer— extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo contra su acompañante.

El testigo indicó que tras el ataque pudo ver sangre en la zona del tórax de la víctima, mientras que los agresores se dieron a la fuga rápidamente del lugar.

comisaria anai mapu Personal de la comisaría 45 del barrio Anai Mapu, intervino en el lugar.

Estado de salud delicado

De acuerdo a los primeros reportes médicos, el joven debió ser sometido a estudios de alta complejidad, entre ellos una tomografía, para evaluar el alcance de las lesiones internas provocadas por el disparo.

Sin embargo, su cuadro clínico requirió una intervención más específica. Según indicaron desde el nosocomio local a este medio, si bien inicialmente fue ingresado al hospital de Cipolletti, posteriormente “Se derivó a la clínica Leben Salud por falta de cirujano vascular”.

Actualmente, el joven permanece internado con pronóstico reservado, mientras se aguarda su evolución en las próximas horas, que serán determinantes.

El impacto en el pecho encendió las alarmas en el equipo médico, ya que se trata de una zona vital donde pueden verse comprometidos órganos clave. Por estas horas, continúa bajo observación.

ECP MNISTERIO PUBLICO FISCAL (2).JPG Un hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. El Ministerio Público Fiscal avanzará con la formulación de cargos. Estefania Petrella

Detención del presunto autor

A partir de las primeras averiguaciones, el personal policial logró identificar a los presuntos autores del ataque. Se trata de dos personas, una de ellas menor de edad.

Con los datos recabados, la Fiscalía solicitó las órdenes de detención correspondientes. En un operativo posterior, los efectivos lograron ubicar a ambos sospechosos.

El mayor de edad fue trasladado a la unidad policial y quedó detenido, a la espera de la audiencia de formulación de cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa. En tanto, el menor fue entregado a sus tutores, conforme a lo dispuesto por la Justicia.

comisaría 45 anai mapu La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y luego a una clínica privada por falta de especialistas médicos.

Investigación en curso

Si bien el autor ya fue identificado y detenido, aún restan esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho. Por estas horas, los investigadores trabajan en la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y peritajes que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar el móvil del hecho, ya que no se descartan distintas hipótesis, entre ellas un posible conflicto previo entre la víctima y el agresor.

También se busca establecer si hubo más personas involucradas o si el ataque fue ejecutado por un único individuo.