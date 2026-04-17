Atacó por la espalda a la ex de su novio a cuchillazos, pero no va presa

La mujer admitió su culpa para acceder a un juicio abreviado y, así, logró aliviar la pena. La víctima fue asistida por vecinos y se salvó de milagro.

Una mujer fue condenada tras un intento de asesinato, pero no va presa.

Una mujer admitió haber sido la autora del violento ataque por la espalda a una mujer que puso en riesgo su vida. Por su confesión, fue condenada , pero evitó una sanción más grave. Deberá cumplir con pautas de conducta.

En una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti , la acusada dijo ser la responsable penal del delito de lesiones graves en concurso real con lesiones leves.

El fiscal del caso relató que el hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2025 alrededor de las 13:40 en Barrio Nuevo , al norte de Cipolletti. En ese lugar, de manera intempestiva, la imputada atacó con un cuchillo a una mujer que circulaba con un bebé de ocho meses.

El ataque inicial habría sido por la espalda. Le provocó diversos cortes en los hombros, omóplato y en el tórax, penetrando los pulmones, lo que provocó su desvanecimiento producto de un neumotórax bilateral.

La víctima sobrevivió milagrosamente

La agresora se fugó del lugar y dejó a la víctima tendida en el suelo. Tras la intervención de vecinos, llegaron hasta el lugar personal policial de la Comisaría 45 y una ambulancia para asistir a la mujer, quien fue trasladada al hospital.

El personal de emergencias logró salvarle la vida mediante asistencia respiratoria mecánica.

El defensor particular expresó estar de acuerdo con el hecho y la calificación legal expresada por el fiscal, congruentes con los informes del Cuerpo Médico Forense. Agregó que la solución a este conflicto es la más adecuada.

comisaria anai mapu Personal de la Comisaría 45 y vecinos asistieron justo a tiempo a la mujer que sufrió un intento de asesinato.

El juez resolvió la declaración de responsabilidad penal de la imputada con una condena a tres años de prisión de suspenso con el cumplimiento de las medidas cautelares de prohibición de contacto y de acercamiento, y pautas de conducta como presentaciones cada dos meses en el Patronato de Presos y Liberados, fijar domicilio y abstenerse de cometer nuevos delitos, entre otras.