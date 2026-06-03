Cuestan desde $6 millones y se montan en 2 horas: las casas que ya se venden en Argentina

Son modulares, llegan listas para instalar y ganan terreno por su bajo costo. En Mendoza ya se comercializaron cerca de 100 unidades.

La diferencia depende del tamaño, la distribución interior y el equipamiento de cada unidad. Foto: Gentileza.

Mientras construir una vivienda propia demanda cada vez más dinero y tiempo, una nueva opción comienza a captar la atención de los argentinos . Se trata de las casas modulares de origen chino , que pueden instalarse en apenas dos horas y tienen precios que arrancan en los $6 millones .

La propuesta ya muestra resultados concretos: en Mendoza se vendieron cerca de 100 unidades y la demanda sigue creciendo.

Los módulos llegan desde fábrica con instalación eléctrica incorporada, conexiones para agua y materiales aislantes que mejoran el confort térmico.

Una vez trasladadas al terreno, las estructuras requieren un trabajo mínimo para quedar operativas, una de las principales ventajas frente a una obra tradicional que puede demandar meses o incluso años.

Además, pueden utilizarse como viviendas familiares, monoambientes, oficinas o alojamientos turísticos.

El detalle que más sorprende: el tiempo de montaje

Uno de los aspectos que más llama la atención es la velocidad de instalación.

Según los comercializadores, una vez que la estructura llega al terreno, el montaje puede completarse en apenas unas horas, un plazo impensado para cualquier construcción convencional.

image Las casas prefabricadas chinas empiezan a desembarcar en Argentina.

Esta rapidez permite reducir costos, evitar largas esperas y acelerar la puesta en funcionamiento de la vivienda.

Cuánto cuestan

Los modelos más pequeños parten desde los $6 millones, mientras que las versiones más amplias pueden alcanzar los $25 millones.

La diferencia depende del tamaño, la distribución interior y el equipamiento de cada unidad.

Además, comenzaron a ofrecerse otros modelos prefabricados de origen chino con valores desde $931.000 por metro cuadrado, cifras que se ubican por debajo de muchos proyectos de construcción tradicional.

Por qué generan tanto interés

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. Las viviendas modulares vienen expandiéndose en distintos países gracias a su rapidez de ejecución, costos más accesibles y posibilidades de ampliación.

image Las casas prefabricadas chinas, en auge en Argentina.

Entre las ventajas más destacadas aparecen el menor desembolso inicial, la flexibilidad para adaptarse a diferentes usos y la posibilidad de sumar nuevos módulos con el paso del tiempo.

En un contexto de altos costos para construir, las casas chinas llegaron al mercado argentino con una promesa que despierta curiosidad: tener una vivienda lista en horas y por un valor que, en algunos casos, resulta más bajo que varios meses de alquiler.