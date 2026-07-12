La película filmada en la Patagonia que conquista Netflix: Diego Peretti sorprende con su nuevo éxito
Con Diego Peretti, Joaquín Furriel y el debut de Cazzu en el cine, la producción argentina conquista a los usuarios de la plataforma.
Si buscás una película para ver este fin de semana, Netflix tiene una producción argentina que no deja de sumar reproducciones. Se trata de "Risa y la cabina del viento", un drama protagonizado por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu, que transcurre en los imponentes paisajes de la Patagonia y ya figura entre las propuestas más vistas de la plataforma.
Con una historia que combina drama familiar, realismo mágico y escenarios inolvidables, la película se convirtió en una de las recomendaciones del momento.
Te puede interesar...
Una historia que emociona desde el primer minuto
La trama gira en torno a Risa, una niña de 10 años que, tras la muerte de su padre, descubre una vieja cabina telefónica fuera de servicio desde la que puede comunicarse con los muertos.
Mientras intenta comprender la ausencia de su padre, su madre Sara, interpretada por Cazzu, enfrenta el duelo desde una mirada completamente distinta. Esa diferencia sostiene buena parte de la intensidad emocional de la película.
La Patagonia, un protagonista más
Uno de los grandes atractivos de "Risa y la cabina del viento" son los paisajes del sur argentino.
La historia se desarrolla en un pequeño pueblo patagónico, donde las montañas, el viento y la inmensidad del paisaje no solo sirven como escenario, sino que acompañan el recorrido emocional de los personajes.
La fotografía aprovecha cada rincón de la Patagonia para transmitir aislamiento, nostalgia y esperanza, convirtiendo al entorno en un protagonista más del relato.
Diego Peretti encabeza un gran elenco
La película reúne a figuras reconocidas del cine argentino y marca, además, el debut de Cazzu en la pantalla grande.
El elenco está integrado por:
-
Diego Peretti
Joaquín Furriel
Cazzu
Elena Romero
Antonio Garzón
Manuel da Silva
Por qué se convirtió en una de las recomendaciones de Netflix
En un catálogo dominado por thrillers y series internacionales, "Risa y la cabina del viento" ofrece una propuesta diferente.
Su ritmo pausado, la sensibilidad de la historia y la belleza de los paisajes patagónicos lograron conquistar a quienes buscan una película emotiva y distinta para disfrutar durante el fin de semana.
Mirá el trailer de Risa y la cabina del viento
Leé más
Netflix estrenó una película basada en una historia real que emociona a todos: dura poco más de dos horas
¡Aguanten, corazones, aguanten!: cómo cuidar la salud cardíaca durante el Mundial 2026
Una plataforma de streaming sorprendió con una novedad: sumó series y documentales del CONICET a su catálogo
Noticias relacionadas
Lo más leído