La película filmada en la Patagonia que conquista Netflix: Diego Peretti sorprende con su nuevo éxito

Con Diego Peretti, Joaquín Furriel y el debut de Cazzu en el cine, la producción argentina conquista a los usuarios de la plataforma.

La película está ambientada en la Patagonia y ya está entre las más vistas de Netflix.

Si buscás una película para ver este fin de semana, Netflix tiene una producción argentina que no deja de sumar reproducciones. Se trata de "Risa y la cabina del viento" , un drama protagonizado por Diego Peretti , Joaquín Furriel y Cazzu , que transcurre en los imponentes paisajes de la Patagonia y ya figura entre las propuestas más vistas de la plataforma.

Con una historia que combina drama familiar, realismo mágico y escenarios inolvidables, la película se convirtió en una de las recomendaciones del momento.

La trama gira en torno a Risa , una niña de 10 años que, tras la muerte de su padre, descubre una vieja cabina telefónica fuera de servicio desde la que puede comunicarse con los muertos.

Mientras intenta comprender la ausencia de su padre, su madre Sara, interpretada por Cazzu, enfrenta el duelo desde una mirada completamente distinta. Esa diferencia sostiene buena parte de la intensidad emocional de la película.

La Patagonia, un protagonista más

Uno de los grandes atractivos de "Risa y la cabina del viento" son los paisajes del sur argentino.

La historia se desarrolla en un pequeño pueblo patagónico, donde las montañas, el viento y la inmensidad del paisaje no solo sirven como escenario, sino que acompañan el recorrido emocional de los personajes.

La fotografía aprovecha cada rincón de la Patagonia para transmitir aislamiento, nostalgia y esperanza, convirtiendo al entorno en un protagonista más del relato.

Diego Peretti encabeza un gran elenco

La película reúne a figuras reconocidas del cine argentino y marca, además, el debut de Cazzu en la pantalla grande.

El elenco está integrado por:

Diego Peretti

Joaquín Furriel

Cazzu

Elena Romero

Antonio Garzón

Manuel da Silva

Por qué se convirtió en una de las recomendaciones de Netflix

En un catálogo dominado por thrillers y series internacionales, "Risa y la cabina del viento" ofrece una propuesta diferente.

Su ritmo pausado, la sensibilidad de la historia y la belleza de los paisajes patagónicos lograron conquistar a quienes buscan una película emotiva y distinta para disfrutar durante el fin de semana.

Mirá el trailer de Risa y la cabina del viento