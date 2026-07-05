El pueblo argentino al que solo se llega pasando por otro país: un rincón oculto entre la selva y las montañas

Pocos conocen este rincón argentino donde la ruta más utilizada obliga a salir del país antes de volver a ingresar.

A este pueblo argentino solo se puede ingresar por otro país. Foto: Gentileza.

En el extremo norte de Salta , muy cerca de la frontera con Bolivia, existe un pequeño pueblo que parece desafiar la lógica geográfica. Se trata de Los Toldos , una localidad de unos 2.300 habitantes que posee una característica excepcional: para llegar por tierra de la forma más sencilla es necesario ingresar antes a otro país .

La localidad está ubicada en el departamento de Santa Victoria y durante décadas permaneció prácticamente aislada debido a la compleja geografía de montañas y selva que la rodea.

La forma más habitual de acceder a Los Toldos es desde la ciudad boliviana de Bermejo . Desde allí, tanto vecinos como turistas realizan el cruce fronterizo para ingresar al pueblo salteño.

En cambio, el recorrido desde el interior de Argentina resulta mucho más complicado por las dificultades del terreno y la limitada conectividad, una situación que convirtió a Los Toldos en un verdadero símbolo de la vida de frontera.

Un vínculo histórico con el país vecino

La cercanía con Bolivia marcó la identidad del pueblo. El comercio, la vida cotidiana y buena parte de las costumbres de sus habitantes mantienen desde hace décadas una fuerte relación con Bermejo, generando un intercambio cultural permanente entre ambas comunidades.

Naturaleza intacta y un paraíso para los aventureros

Además de su particular ubicación, Los Toldos cautiva por el entorno natural que lo rodea. El pueblo se encuentra inmerso en las Yungas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de Argentina, y está rodeado por montañas que superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

También es la puerta de entrada al Parque Nacional Baritú, una de las áreas protegidas más remotas y menos exploradas del país, ideal para quienes buscan senderismo, ecoturismo y paisajes prácticamente vírgenes.

Las curiosidades que hacen único a Los Toldos

Para llegar por la vía más sencilla hay que atravesar Bolivia.

Durante años, el ingreso implicó realizar trámites migratorios.

Es la puerta de entrada al Parque Nacional Baritú.

Conserva un fuerte intercambio comercial y cultural con Bermejo.

Está rodeado por la selva de montaña de las Yungas, uno de los ambientes naturales más ricos del país.

Con su combinación de aislamiento, naturaleza exuberante y una ubicación que obliga a cruzar una frontera internacional, Los Toldos se convirtió en uno de los destinos más curiosos y sorprendentes del norte argentino, ideal para quienes buscan salir de los circuitos turísticos tradicionales.