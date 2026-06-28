Netflix sorprendió con los estrenos de julio: series, películas y regresos que nadie esperaba

Julio llega cargado en Netflix con grandes apuestas, regresos esperados y series que prometen convertirse en furor.

La plataforma anunció sus estrenos para julio y promete sorprender.

Netflix decidió arrancar julio con todo y preparó uno de los catálogos más potentes de 2026, con estrenos que mezclan franquicias exitosas, nostalgia, grandes apuestas originales y el cierre de algunas de las producciones más queridas por los fans.

El gigante del streaming suma películas, series, documentales, dramas, comedias y producciones internacionales que prometen dominar las próximas semanas .

Entre todos los lanzamientos, hay varios títulos que ya generan enorme expectativa.

Enola Holmes vuelve con su caso más peligroso

Uno de los regresos más esperados del mes será Enola Holmes 3, que desembarca el 1 de julio.

En esta nueva entrega, la hermana menor del famoso detective interpretada por Millie Bobby Brown viajará a Malta, pero sus planes cambiarán por completo cuando Sherlock Holmes desaparezca y ella deba enfrentar el caso más peligroso de toda la saga.

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Además, regresa gran parte del elenco original, incluido Henry Cavill.

La Casa de la Pradera regresa y apuesta a la nostalgia

Otro de los grandes bombazos del mes será el regreso de La Casa de la Pradera, la icónica historia de la familia Ingalls que marcó a varias generaciones.

Netflix estrenará una nueva adaptación el 9 de julio, con una propuesta más moderna y profunda, aunque manteniendo la esencia que convirtió a la serie original en un clásico de la televisión mundial.

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La plataforma ya confirmó una segunda temporada incluso antes del estreno.

Heartstopper llega a su final definitivo

Los fanáticos de una de las historias románticas más populares de los últimos años también tendrán una despedida importante.

Heartstopper Forever, que se estrena el 17 de julio, marcará el cierre definitivo de la historia de Nick y Charlie.

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La producción llega rodeada de expectativa, especialmente después del enorme éxito que tuvieron las temporadas anteriores, consideradas entre las series juveniles más exitosas del catálogo.

Más series, películas y grandes apuestas

Durante julio también llegarán otros títulos fuertes como El Halcón, una comedia protagonizada por Will Ferrell ambientada en el mundo del golf, además de nuevas películas, thrillers, dramas familiares, documentales y producciones internacionales.

Entre ellas aparecen títulos como 72 Horas, con Kevin Hart, El Mapa de los Anhelos, Los Creyentes, Hasta el Final y varios estrenos que apuntan a convertirse en tendencia en Argentina.

Un mes ideal para maratonear

Con regresos esperados, finales emotivos, nuevas franquicias y producciones originales, julio aparece como uno de los meses más cargados del año para Netflix.

La plataforma apuesta fuerte y prepara varias de las producciones que ya empiezan a perfilarse como los grandes éxitos del invierno.