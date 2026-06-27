Operativos sorpresa en Cipolletti: Impactantes resultados

En el marco de un plan integral para mejorar la convivencia urbana y el ordenamiento vial, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , anunció nuevos resultados de los operativos sorpresa de control vehicular que se están desplegando en distintos puntos estratégicos de la ciudad bajo la premisa "Menos ruidos, más seguridad" .

Los procedimientos recientes dejaron un saldo de siete motocicletas y dos vehículos secuestrados debido a la falta de documentación correspondiente. Asimismo, las autoridades detectaron la presencia de conductores alcoholizados al volante y retiraron de circulación motos que portaban caños de escape modificados , los cuales generaban ruidos ensordecedores fuera de los límites permitidos por la ley.

"Continuamos con los operativos sorpresa en distintos puntos de la ciudad. [Motos que portaban caños de escapes con ruidos insoportables que atentaban contra los propios vecinos y están fuera de la ley", detalló el jefe comunal a través de sus canales oficiales.

Tolerancia cero a las infracciones

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el objetivo principal de estas intervenciones itinerantes es garantizar calles más seguras y erradicar conductas peligrosas, como la conducción bajo los efectos del alcohol o la contaminación acústica que afecta el descanso y la salud de la comunidad.

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Continuamos con los operativos sorpresa en distintos puntos de la ciudad, 7 motos, 2 vehículos sin papeles, conductores borrachos y motos que portaban caños de escapes con ruidos insoportables que atentaban contra los propios vecinos y están fuera de… pic.twitter.com/vZhYHj2u0J — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 27, 2026

El mandatario local destacó y agradeció el trabajo articulado de las fuerzas de seguridad, haciendo una mención especial a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y a la Policía de Río Negro, quienes prestan colaboración fundamental en cada uno de los despliegues territoriales. Según anticiparon las autoridades, los controles preventivos continuarán replicándose de manera aleatoria en diferentes días, horarios y barrios de la localidad.