El peor final: confirmaron la identidad del cadáver hallado en un desagüe del barrio Labraña

Una serie de tatuajes ratificaron las sospechas que ya se tenían. La autopsia reveló que no hubo indicios de criminalidad.

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cadáver hallado el miércoles de la semana pasada sumergido en un desagüe del barrio Labraña . A partir del examen médico forense, se pudo confirmar la identidad .

Una serie de tatuajes detectados en el cuerpo permitieron determinar que se trata de Jeremías Aarón Valenzuela , el joven de 28 años de edad, quien la madrugada del 14 de mayo escapó de su casa ubicada en el barrio 10 de Enero, detrás del casino de Cipolletti . La identidad fue corroborada por el informe pericial, el que además no advirtió indicios de criminalidad.

Se presumió que el muchacho había sufrido una crisis a causa de sus problemas de adicciones y, en ese estado, salió corriendo descalzo hacia la zona de chacras, donde su rastro de perdió.

Intenso operativo de búsqueda

El Ministerio Público Fiscal abrió una causa por desaparición de personas y dispuso medidas para comenzar su búsqueda con la participación de efectivos de la Policía provincial, Bomberos, empleados de la Dirección de Protección Civil Municipal. Los rastrillajes se concentraron en la zona de chacras cercanas al barrio donde el joven fue visto por última vez y se extendieron a las márgenes y el lecho del río Neuquén y del río Negro, y en el sector sur de los puentes carreteros.

Las zonas de pesquisa se fueron ampliando tanto por tierra como por agua a medida que avanzaban los días y las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecían, por lo que se incorporó personal de Prefectura Naval Argentina con buzos tácticos, que se sumergieron en los lugares críticos suponiendo que Jeremías se había ahogado.

En paralelo al trabajo de campo, el equipo fiscal avanzó en la recopilación de información. Se realizaron entrevistas a vecinos, familiares y allegados de Jeremías con el objetivo de trazar una línea de tiempo precisa sobre sus movimientos y estado de situación previos a la desaparición.

La Fiscalía también solicitó formalmente la colaboración de la comunidad y difundió imágenes de Jeremías. Sin embargo todos los esfuerzos fueron infructuosos y nada se supo de él hasta el miércoles 12 último, un vecino que pasó por una calle del barrio Labraña, en inmediaciones de la chacra Cervi, observó una silueta de una persona sumergida en un desagüe que se caracteriza por su agua color azul.

Un notable operativo de búsqueda se desarrolló cuando desapareció Jeremías. Archivo

De inmediato avisó a las autoridades, por lo que concurrieron efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes constataron el hallazgo. Posteriormente se desplegó un operativo con el Gabinete de Criminalística, Fiscalía y el personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios, que colaboraron para extraer los restos del cauce.

Un sector que había sido rastrillado

Por la proximidad del lugar de la desaparición se supuso que el cuerpo podría pertenecer a Jeremías. Pero además un dato acentuaba los temores: la ropa del cadáver era similar a la que vestía el muchacho al momento de su desaparición: pantalón azul oscuro con franjas refractarias y un buzo gris claro. No obstante se esperaba el resultado de la autopsia para corroborarlo.

El comisario Diego Domínguez, jefe de la Comisaría Cuarta, informó que ese sector ya había sido rastrillado en la búsqueda de Jeremías. Sin embargo, destacó que por las incesantes últimas lluvias se produjo un ascenso notable del caudal de los canales y desagües del sector, por lo que los restos pudieron haber sido arrastrados desde otro lugar y haber quedado en el punto donde fue descubierto. En este marco, no se había podido determinar donde cayó al agua.