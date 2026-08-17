El Tren Museo y el vagón en el que viajó un Papa convocaron a una multitud en la estación de Cipolletti

Una gran cantiadad de vecinos concurrieron a la estación ferroviaria local a visitar le formación especial. Este martes emprende el viaje de vuelta.

Una larga fila de personas para visitar el tren museo y el solidario. Fue durante la tarde de este lunes en la estación ferroviaria cipoleña.

Una notable cantidad de vecinos se acercó este lunes a la estación ferroviaria local para visitar el Tren Museo Itinerante junto con el Tren Solidario , que realiza su 62da cruzada llevando donaciones para familias que sufrieron eventos climáticos.

La formación contaba con la particularidad de llevar entre sus vagones el coche presidencial que utilizó el papa Juan Pablo II durante su primera visita a la Argentina, en 1982. En aquella oportunidad, el Sumo Pontífice viajó en él hasta la Basílica de Luján. En su interior todavía se conserva el asiento que utilizó durante aquel histórico recorrido.

De manera libre y gratuita, el público pudo subir convoy y recorrer los distintos atractivos que se pusieron en exhibición, como un coche cine que perteneció al servicio entre Buenos Aires y Bariloche, un antiguo Pullman del Expreso Buenos Aires–Mendoza, otro de encomiendas y diferentes piezas pertenecientes al Museo Nacional Ferroviario.

Una larga fila de visitantes

La muestra se abrió en horas de la tarde y una larga lista de personas de todas las edades se formó para recorrer el ferrocarril. El clima fue benévolo con la propuesta, porque el sol se hizo sentir luego de tantos días nublados y lluviosos que impedía cualquier plan al aire libre.

La formación llegó a la región en el marco de una nueva misión del Tren Solidario, una iniciativa que nació en 2001 y que lleva 25 años recorriendo el país. A lo largo de su historia superó los 50.000 kilómetros y trasladó millones de kilos de donaciones a diferentes comunidades.

En esta oportunidad viajaron alrededor de 160 voluntarios junto con una importante carga de alimentos, ropa, calzado, leña y otros elementos destinados a familias e instituciones afectadas por el frío y las nevadas.

“Hoy tenemos en Cipolletti una parte muy importante de la historia argentina. Es una oportunidad única para que nuestros chicos conozcan cómo se viajaba y para que muchas familias vuelvan a encontrarse con la historia del ferrocarril”, destacó el intendente Rodrigo Buteler.

A lo largo de su trayectoria, la formación va realizando paradas estratégicas en distintas localidades bonaerenses donde los vecinos se deben acercar a los andenes a entregar sus aportes. El itinerario ya incluyó paradas en Cañuelas, Olavarría y La Colina, continuando luego su ruta hacia Tornquist y Bahía Blanca.

En Río Negro estaban prevista paradas en Mainqué, General Enrique Godoy, Fernández Oro y Cipolletti. Mientras que en Neuquén el destino final era Senillosa, tras 48 horas de recorrido.

Este martes a las 19, el Tren Solidario partirá de regreso desde Cipolletti, iniciando el tramo de vuelta en el que se entregarán las donaciones en casa una de las localidades.

La carga de donaciones

Sergio Rojas, director del Tren Solidario, remarcó la enorme generosidad demostrada por la comunidad en cada estación. Entre los insumos y elementos acumulados a bordo para su posterior distribución se destacaban alimentos no perecederos para la asistencia alimentaria inmediata; ropa de abrigo y ropa de cama (mantas, frazadas y abrigo pesado); leña para calefacción en las zonas más golpeadas por el frío; medicamentos y elementos de primeros auxilios, útiles escolares y libros destinados a alumnos e instituciones de la zona.