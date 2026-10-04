Una camioneta cayó dentro de un canal y otra a una acequia

Uno de los accidentes ocurrió en uno de los accesos a Cipolletti por la Ruta 151. El otro fue en la Ruta 65. No hubo personas heridas.

Dos incidentes de tránsito con desenlaces similares que no provocaron personas heridas se produjeron durante la mañana de este domingo. Uno de ellos ocurrió minutos después de las 4 de la madrugada en el cruce de la Ruta Nacional 151 y la calle Mariano Moreno, en uno de los principales accesos a Cipolletti.

En ese lugar una camioneta Volkswagen Saveiro despistó y terminó dentro de un canal de riego que corre paralelo a la cinta asfáltica. Trascendió que el vehículo circulaba en dirección a Cincos Saltos , y que uno de los acompañantes habría accionado el freno de mano, lo que hizo que el rodado hiciera un trompo y saliera disparado hacia el cauce, donde cayó. Como viene con abundante agua, la camioneta quedó sumergida hasta la altura de las manijas de las puertas. No se registraron personas lesionadas, pero si daños materiales en la Saveiro, que debía a ser retirada con una grúa.

Mientras que en la Ruta Provincial 65 , en cercanías de la Curva de Verani, otra camioneta, una Ford EcoSport también despistó y quedó dentro de una acequia ubicada sobre la margen sur de la ruta.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen acudió al lugar luego de recibir el aviso a través del sistema de emergencias 911, y se encontraron con el vehículo junto al conductor, quien manifestó al personal policial que no necesitaba atención médica, informaron fuentes de la fuerza.

De acuerdo con su relato, circulaba en sentido oeste-este cuando, por circunstancias que no fueron precisadas, perdió el control del volante. La camioneta salió de la cinta asfáltica, derrapó y finalmente quedó detenido dentro del canal.

Los efectivos policiales permanecieron en el sector y realizaron las actuaciones correspondientes, además de verificar la situación del conductor y del vehículo tras el siniestro.

Minutos después llegó un familiar del automovilista, quien quedó a cargo de gestionar el retiro de la EcoSport del canal. El episodio tampoco dejó personas lesionadas, pero con visibles roturas en el rodado.