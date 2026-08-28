Choque en la Ruta 151: un camión cayó al desagüe y la fila de autos provocó un segundo accidente
Un choque entre un camión y un Ford Fiesta en la Ruta 151 derivó en serias demoras y un segundo incidente en cadena en hora pico.
La mañana de este viernes comenzó con severas complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 151, en uno de los tramos de mayor circulación, la zona urbana de Cipolletti que conecta la 151 con las rotondas a los puentes rumbo a Neuquén. Hubo dos accidentes a metros del tanque de agua del Departamento Provincial de Aguas (DPA).
El siniestro vial inicial ocurrió cerca de las 7, entre las calles Mariano Moreno y Santa Cruz, e involucró a un Ford Fiesta y a un camión con hidrogrúa, perteneciente a una empresa de mantenimiento de servicio eléctrico.
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Según la información recopilada en el lugar, el camión colisionó por detrás al automóvil. Como consecuencia de la maniobra e impacto, el vehículo menor quedó sobre la banquina con daños, mientras que el camión perdió el control y terminó cayendo dentro del desagüe ubicado al costado de la ruta.
Caos de tránsito y un segundo choque en cadena
El accidente se produjo en la franja horaria de mayor flujo vehicular, afectando el desplazamiento de trabajadores y estudiantes hacia la capital neuquina. El embotellamiento generó hileras de varios kilómetros en la Ruta 151.
A raíz de la repentina acumulación de vehículos y las frenadas en la calzada reducida, se registró un segundo choque a pocos metros del lugar original. Esta colisión en cadena involucró a varios automóviles, dejando como saldo únicamente daños materiales leves.
Operativo e investigación en curso
En la zona del siniestro intervinieron personal policial y equipos de asistencia vial, quienes montaron un operativo para ordenar la circulación, habilitar desvíos con precaución y coordinar las tareas para retirar las unidades involucradas.
Las circunstancias precisas que desencadenaron la primera colisión permanecen bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre el estado de salud ni la gravedad de las lesiones de los ocupantes de los vehículos.
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