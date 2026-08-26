Robaron en una casa de Los Tilos y después le hicieron una insólita propuesta a la víctima

Un segundo acusado fue imputado por el robo de una torre de sonido. Según la Fiscalía, después habría ofrecido devolverla a cambio de retirar la denuncia.

Robaron en una casa del barrio Los Tilos y después le llegó una insólita propuesta a la víctima.

Robaron en una casa del barrio Los Tilos y después le llegó una insólita propuesta a la víctima. Estefania Petrella

Un hombre fue imputado por su presunta participación en un robo ocurrido en una vivienda del barrio Los Tilos, en Cipolletti . La investigación sumó un dato particular: días después del hecho, el acusado habría contactado a la víctima por Facebook para proponerle devolver lo robado a cambio de que retirara la denuncia .

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria de cuatro meses.

El hecho ocurrió el 10 de junio, alrededor de las 17:45 . De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada, el sospechoso llegó hasta la vivienda como acompañante a bordo de un Renault Stepway .

Una vez en el lugar, habría bajado del vehículo y forzado a patadas la puerta de la casa utilizando una barreta. Luego ingresó y escapó con una torre de sonido.

El conductor del vehículo, señalado por la Fiscalía como quien habría actuado de “campana”, ya había sido imputado en junio por este mismo hecho.

La investigación avanzó por el auto y un reconocimiento

Los investigadores pudieron identificar al nuevo acusado a partir de distintos elementos incorporados a la causa. Entre ellos se encuentran los datos aportados por testigos sobre el Renault Stepway y la declaración de una persona que habría reconocido al sospechoso.

Pero la investigación sumó otro elemento llamativo: días después del robo, el propio acusado habría contactado a la víctima a través de Facebook.

Según la Fiscalía, en ese contacto le habría ofrecido devolver la torre de sonido a cambio de que retirara la denuncia penal.

Qué pruebas presentó la Fiscalía

Durante la audiencia se incorporaron como elementos de prueba la denuncia realizada por el damnificado, testimonios recolectados durante la investigación y actas confeccionadas por personal policial y de la Brigada de Investigaciones.

Para la Fiscalía, estos elementos permitieron avanzar con la acusación contra el segundo sospechoso.

El defensor cuestionó la acusación

El defensor oficial Rodrigo Martínez se opuso a la formulación de cargos. Planteó que existen deficiencias en el relato del hecho y cuestionó especialmente la posibilidad de acreditar la autoría.

Según sostuvo, se trata de una teoría que presenta dificultades para ser probada debido a la falta de elementos suficientes vinculados directamente con quién cometió el robo.

Cuatro meses para avanzar con la investigación

Tras escuchar a las partes, el juez Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Además, dispuso las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía: el acusado deberá mantener una prohibición de acercamiento de 200 metros tanto respecto del domicilio como de la víctima.

También quedó establecido un impedimento de todo tipo de contacto y por cualquier medio durante el mismo período fijado para la investigación.