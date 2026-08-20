Iba a trabajar, abrió su auto y se encontró con un ladrón adentro en Cipolletti

Iba a comenzar su jornada cuando abrió el vehículo y descubrió a un desconocido en el interior. La Policía llegó tras un llamado al 911 y lo detuvo.

Salió a trabajar y se encontró con un ladrón dentro de su auto en Cipolletti.

Un insólito episodio ocurrió en Cipolletti cuando un hombre se disponía a salir de su casa para ir a trabajar y se encontró con una escena que no esperaba: un desconocido estaba dentro de su auto .

El hecho ocurrió en la zona de Arenales y Don Bosco y terminó con un hombre detenido por personal de la Subcomisaría 79°. La intervención se inició luego de un llamado al 911 RN Emergencias y el caso quedó encuadrado como una tentativa de robo en grado flagrante .

Según informaron fuentes policiales, el propietario se disponía a utilizar su Alfa Romeo de color rojo para dirigirse a trabajar cuando realizó el inesperado descubrimiento.

Al acercarse al vehículo, advirtió que había un hombre dentro del habitáculo. El damnificado aseguró que desconocía cómo había logrado ingresar al automóvil.

Ante la situación, se comunicó con el sistema de emergencias y rápidamente se puso en marcha el operativo policial.

La Policía llegó y encontró al sospechoso dentro del auto

Cuando los efectivos arribaron al lugar, localizaron al hombre señalado dentro del vehículo y procedieron a detenerlo.

Durante la intervención, además, el sospechoso se negó a identificarse ante los policías. La situación fue comunicada a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las actuaciones del caso.

La rápida intervención permitió evitar que el automóvil fuera sustraído.

Criminalística realizó las pericias

Tras la detención, también intervino personal del Gabinete de Criminalística, que quedó a cargo de las tareas periciales.

El objetivo es determinar cómo logró ingresar el sospechoso al Alfa Romeo y reunir elementos que puedan resultar de interés para la investigación.

El procedimiento quedó encuadrado como una tentativa de robo en grado flagrante, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Una alerta que activó rápidamente el operativo

El caso se produjo en el marco de las tareas de prevención que lleva adelante la Policía de Río Negro en Cipolletti.

La intervención se activó a partir de un llamado al 911 RN Emergencias, que permitió enviar rápidamente al personal policial hasta el lugar y frustrar la maniobra antes de que el vehículo fuera robado.