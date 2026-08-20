Derribaron un nuevo aguantadero en el barrio 2 de febrero de Cipolletti

El operativo se desplegó con maquinaria municipal y participación de la Policía. Ya se concretaron más de 30 demoliciones similares en distintos barrios.

El Municipio avanzó en la demolición de un nuevo aguantadero en Cipolletti.

Esta mañana, el municipio de Cipolletti , junto a personal de la Policía de Río Negro, ejecutó la demolición de un aguantadero ubicado en el barrio 2 de Febrero . La medida se enmarca en el plan de reordenamiento y limpieza urbana impulsado por la gestión municipal.

El objetivo central de este tipo de operativos es devolver tranquilidad y seguridad a los vecinos de cada sector intervenido. Desde el inicio del plan de acción, ya se concretaron más de 30 demoliciones de estas características en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga , explicó que la construcción precaria era utilizada por delincuentes para ocultar herramientas, ropa y otros elementos sustraídos a vecinos de la zona. El funcionario remarcó el trabajo articulado entre las distintas áreas involucradas.

“Estamos demoliendo y realizando tareas de limpieza para dejar el espacio en condiciones y generar un lugar recreativo y deportivo para los chicos del barrio”, señaló Zuñiga al referirse a los objetivos posteriores a la intervención sobre el terreno recuperado.

El procedimiento se llevó adelante en el barrio 2 de Febrero.

El antecedente: el operativo en Michi Michi

Este nuevo procedimiento se suma al realizado en julio, cuando el municipio y la Policía desmantelaron dos aguantaderos en el barrio Michi Michi, en la zona rural de la ciudad. Aquel operativo derivó en detenciones con prisión preventiva.

Durante aquella intervención, además de las demoliciones, los efectivos hallaron una motocicleta de 150 cc oculta entre la vegetación, que había sido robada en junio. Tras verificar su numeración, el rodado fue secuestrado para su restitución al propietario original.

En esa oportunidad, Buteler destacó que en dos años y medio de gestión ya se habían demolido más de 30 aguantaderos, muchos de ellos recuperados gracias a denuncias vecinales y al trabajo conjunto con la Policía de Río Negro y tecnología de vigilancia.

Trabajo articulado entre áreas y fuerzas

Los operativos de demolición son posibles gracias a la coordinación entre las distintas áreas del municipio, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Justicia provincial. Esta articulación permite actuar con rapidez ante denuncias y sostener la política de recuperación de espacios.

La incorporación de cámaras con lectura de patente y sistemas de inteligencia artificial también fortalece este anillo de seguridad, permitiendo detectar vehículos con pedido de captura que circulan por los accesos a la ciudad, según destacó el intendente en ocasiones anteriores.

El espacio, era utilizado para resguardar objetos robados, según manifestaron las autoridades municipales.

Cómo denunciar un aguantadero

Los vecinos que conozcan la existencia de un aguantadero pueden realizar denuncias anónimas a través de distintos canales oficiales habilitados por el municipio y las fuerzas de seguridad para agilizar este tipo de intervenciones:

Fiscalía

Central de Emergencias Municipal: 109

Central de Atención al Ciudadano: 147

Municipalidad de Cipolletti

Asimismo, se recuerda que los casos de venta de drogas pueden denunciarse al 0800-333-4124 o a través del sitio oficial del Ministerio de Seguridad de Río Negro, disponible en seguridad.rionegro.gov.ar, las 24 horas del día.