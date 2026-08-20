Peces muertos entre la basura son la postal en un canal de riego de Cipolletti

Vecinos alertaron sobre olores nauseabundos cerca de la Terminal de Ómnibus. El hecho se da tras la apertura de compuertas del Dique Ballester para la nueva temporada de riego.

Carpas muertas sobre un canal de riego de Cipolletti, generaron olores nauseabundos en el sector y malestar entre los vecinos.

Con el inicio formal de la temporada de riego 2026-2027, tras la apertura de las compuertas del Dique Ingeniero Ballester , volvió a quedar expuesta una problemática que se repite cada año en distintos puntos de Cipolletti : la acumulación de residuos en los canales que atraviesan la ciudad.

Este jueves, vecinos que circulaban por calle Pacheco y A. Palacios, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Cipolletti , se toparon con un fuerte olor nauseabundo proveniente del canal de riego que corre por el sector. La causa: carpas muertas atrapadas entre la basura acumulada , expuestas a pleno sol y a la vista de quienes esperaban el colectivo a escasos metros.

Según pudo saber este medio, la aparición de peces en los canales no es un hecho aislado. Suelen desplazarse junto con el agua cuando el sistema está en pleno funcionamiento, pero el estancamiento generado por la acumulación de basura impide su circulación normal y los deja varados entre los desechos, generando la escena que sorprendió este jueves a los transeúntes del sector.

La aparición de los pescados se registró sobre el canal de riego de calle Pacheco. Estefania Petrella

Una problemática de larga data, según el propio Consorcio

El presidente del Consorcio de Regantes de Cipolletti, Eduardo Artero, ya había advertido en +P sobre la falta de inversiones y proyectos a mediano y largo plazo para la infraestructura de riego del Alto Valle, describiendo la situación general del sistema como delicada. En ese marco, recordó que el sistema de riego es estatal, aunque se encuentra concesionado a los propios productores agrupados en consorcios.

Artero también había puntualizado sobre un problema concreto que agrava la acumulación de basura: el ingreso de agua pluvial dentro del canal principal, ya que en las ciudades se lo utiliza como desagüe pluvial. Cuestionó directamente esa práctica y remarcó que el agua contaminada no debería poder ingresar al sistema de riego bajo ninguna circunstancia.

Sobre todo el trayecto de canales que recorren la ciudad, se observa acumulación de residuos que imposibilitan el paso del agua. Estefania Petrella

Desde el Consorcio explicaron que se realizan tareas periódicas de limpieza y desembanque, pero que estas acciones resultan insuficientes frente al volumen de residuos que se arroja de manera constante. Sostienen que la solución requiere del compromiso conjunto entre el Estado, los organismos de riego y la propia comunidad.

A esto se suma una falencia estructural: la ciudad no cuenta con una red de desagües pluviales que abarque a toda la comunidad, por lo que los canales de riego terminan funcionando, de hecho, como colectores de agua de lluvia y de basura arrastrada desde distintos barrios.

El Consorcio de Regantes lleva adelante tareas periódicas de mantenimiento, aunque no alcanzan. Estefania Petrella

El contexto: una temporada que arrancó esta semana

El Dique Ingeniero Ballester abrió sus compuertas este martes 18 de agosto, dando inicio formal a la temporada de riego 2026-2027 en el Alto Valle, tras una evaluación técnica de los trabajos de mantenimiento realizados durante el parate invernal. El agua ingresó al canal principal, desde donde se distribuye progresivamente hacia la red de canales secundarios y terciarios que abastecen a las chacras de la región.

Se estima que el agua tardará entre tres y cuatro días en llegar a las distintas localidades del Alto Valle Este, mientras que el llenado completo del sistema demandará entre una semana y diez días. Es precisamente en este proceso de reactivación cuando los sectores urbanos con canales tapados, como el de Pacheco y Palacios, quedan más expuestos a este tipo de episodios.