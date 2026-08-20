Docentes de Cipolletti buscan acceder a terrenos ante el aumento de los alquileres

El gremio docente presentó una nueva solicitud de audiencia con el Intendente para analizar alternativas de acceso a tierras y viviendas, en una línea similar a los loteos impulsados por el Municipio.

Por los altos costos en los alquileres y ante una crisis habitacional existente en Cipolletti, Unter solicitó avanzar con medidas.

La crisis habitacional y el impacto de los altos alquileres sobre los salarios docentes volvieron a instalarse en la agenda de Cipolletti . La seccional local de Unter presentó una nueva nota al intendente Rodrigo Buteler para solicitar una audiencia y buscar alternativas que permitan facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda para trabajadores de la educación .

Se trata del segundo pedido formal realizado por el gremio durante este año. La primera solicitud fue presentada el 31 de marzo, aunque, según indicaron desde la organización sindical, hasta el momento no recibieron una respuesta oficial por parte del municipio.

La nota, ingresada este jueves en la Municipalidad de Cipolletti, fue firmada por integrantes de la comisión directiva de Unter local. Allí se plantea la necesidad de abordar la crisis habitacional que atraviesa gran parte del sector docente.

“El reclamo surge porque la mayoría de los docentes carece de vivienda propia y le resulta sumamente difícil afrontar el pago de alquileres en una zona donde la actividad petrolera influye fuertemente en el costo de vida”, expresa el documento presentado ante la Intendencia.

Desde el sindicato sostienen que la situación económica actual, sumada al incremento constante de los alquileres, profundiza las dificultades de quienes trabajan en las escuelas de la ciudad y deben destinar gran parte de sus ingresos al pago de una vivienda.

Los docentes quieren acceder a loteos o viviendas ante la crisis habitacional que atraviesa la zona. Estefania Petrella

La posibilidad de acceder a lotes

Uno de los principales objetivos de la reunión solicitada es analizar alternativas vinculadas al acceso a terrenos para la construcción de viviendas destinadas a docentes afiliados al gremio.

En el escrito entregado al municipio, el gremio plantea la necesidad de avanzar en políticas que permitan generar lotes sociales o mecanismos de acceso a la tierra, entendiendo que la compra de una vivienda propia se ha vuelto prácticamente inaccesible para muchos trabajadores.

Sobre este punto, cabe destacar que el municipio avanzó en una medida concreta de loteo social para personal municipal, a través de un acuerdo con los gremios locales.

El Municipio avanzó en el plan de loteos sociales para empleados municipales.

Fabian Oliva, secretario general de Unter Cipolletti, explicó que el pedido busca visibilizar una problemática que afecta a cientos de familias docentes de la ciudad.

“Hoy, 20 de agosto, presentamos la segunda nota para solicitar una reunión con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, con el objetivo de informar la situación de cientos de compañeros que no llegan a fin de mes y a eso se agregan los altos alquileres”, afirmó.

El dirigente agregó que el encuentro también pretende abrir un canal de diálogo sobre posibles herramientas de acceso a terrenos y viviendas.

“La reunión es específicamente por la posibilidad de adquisición de terrenos y para explicar la situación que viven cientos de compañeros, que atraviesan una difícil realidad económica. No llegan a fin de mes y a esto se suman alquileres exorbitantes, con valores como si todos fuéramos trabajadores del petróleo”, sostuvo Oliva.

El impacto del costo de vida en Cipolletti

El gremio remarcó que el mercado inmobiliario local presenta valores que muchas veces quedan por encima de las posibilidades económicas de los trabajadores estatales. La cercanía con la actividad hidrocarburífera y la demanda habitacional generan un escenario que, según los docentes, presiona sobre los precios de alquileres y terrenos.

Esta situación no solo afecta a quienes buscan acceder a una vivienda propia, sino también a aquellos que deben renovar contratos o ingresar al mercado de alquileres, donde los valores representan una parte cada vez más importante del salario.

En ese contexto, desde el gremio consideran que el Estado municipal puede desempeñar un rol importante en la búsqueda de soluciones, ya sea mediante programas de acceso a lotes, convenios o iniciativas que faciliten proyectos habitacionales para trabajadores.

Unter quiere trabajar en conjunto para buscar opciones para los dicentes cipoleños. Estefania Petrella

Esperan una respuesta del Municipio

La nota presentada concluye con el pedido formal para concretar un encuentro con las autoridades municipales y avanzar en una mesa de diálogo sobre el tema. Desde el sindicato señalaron que la intención es construir consensos y explorar alternativas que permitan mejorar las condiciones de acceso a la vivienda.

“Recordamos que es la segunda nota. La primera fue presentada el 31 de marzo y hasta ahora no hemos tenido respuesta para esta reunión que solicitó la comisión directiva”, expresó Oliva.

Mientras esperan una convocatoria por parte del Ejecutivo municipal, el gremio insiste en que la problemática habitacional se ha transformado en una de las principales preocupaciones del sector docente y que requiere respuestas concretas para garantizar mejores condiciones de vida a quienes trabajan diariamente en las escuelas de la ciudad.