La pareja fue detenida a pocas cuadras del comercio con las prendas sustraídas. Él quedó en prisión preventiva y ella deberá cumplir pautas de conducta.

Entraron a una tienda, escondieron ropa y la alarma los delató: uno fue preso y la otra quedó con restricciones.

Una pareja ingresó a una tienda del centro de Cipolletti simulando estar interesada en comprar ropa, pero terminó protagonizando un robo que rápidamente quedó al descubierto . El hecho ocurrió el lunes 28 de septiembre , cerca de las 20:45, en un comercio ubicado sobre calle Sarmiento al 300 .

Según la acusación presentada por la fiscal Alejandra Altamira , los sospechosos aprovecharon distintos momentos de distracción de la empleada para ocultar prendas dentro de una bolsa de tela.

Sin embargo, cuando intentaron salir del local, se activaron las alarmas de seguridad . La situación los llevó a escapar a pie, aunque la huida duró apenas unas cuadras.

La alarma activó la persecución

El personal del comercio dio aviso de inmediato a la Policía y efectivos de la Comisaría 4ª comenzaron la búsqueda. Los dos sospechosos fueron finalmente interceptados en la vía pública y, de acuerdo con la acusación, tenían en su poder las prendas sustraídas.

La Fiscalía presentó como elementos de prueba las actas del procedimiento policial, la denuncia realizada por la empleada, las grabaciones de las cámaras de seguridad y el acta de reconocimiento y devolución de la mercadería a la propietaria del comercio.

Uno quedó detenido y la mujer deberá cumplir restricciones

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra ambos como presuntos coautores del delito de hurto simple.

Para el hombre, la fiscalía solicitó dos meses de prisión preventiva. El pedido se fundamentó en el riesgo de fuga y, particularmente, en la falta de arraigo en la zona. Además, se informó que cuenta con antecedentes penales computables.

Su defensor oficial, Rodrigo Martínez, no cuestionó la formulación de cargos, aunque sí se opuso a la prisión preventiva y pidió que pudiera recuperar la libertad bajo pautas de conducta.

La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo finalmente dispuso que el hombre permanezca en prisión preventiva durante los dos meses de la investigación.

En el caso de la mujer, la Fiscalía informó que no posee antecedentes penales computables, aunque sí tiene vigente una suspensión de juicio a prueba. Por ese motivo, se solicitaron medidas menos restrictivas.

La jueza hizo lugar al pedido y ordenó que cumpla prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del comercio y presentaciones semanales en sede judicial.

La causa avanza hacia la etapa preparatoria

Con la formulación de cargos, la magistrada habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de dos meses. Durante ese período, la Fiscalía continuará con la investigación del hecho ocurrido en la tienda céntrica.