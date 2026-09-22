Imputaron y queda preso el joven que agredió salvajemente a la novia y después se extravió en la Isla Jordán

Le formularon cargos por lesiones graves en contexto de violencia de género. La víctima sufrió una fractura en el rostro. Los celos habrían desatado la furia del acusado.

Rodrigo Soto (de buzo negro) fue imputado por agredir salvajemente a su novia. Quedó en prisión preventiva por el término de cuatro meses.

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió imputar e imponerle cuatro meses de prisión preventiva a Rodrigo Mariano Soto , el joven de 25 años de edad, acusado por agredir salvajemente a su novia, de 19 años, quien sufrió lesiones de gravedad y se recupera en su casa.

En una audiencia realizada este martes al mediodía en la sede penal de Cipolletti, a la que concurrieron los padres del acusado, el fiscal del caso Martín Pezzetta pidió formularle cargos como presunto autor del delito “lesiones graves calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género”.

El hecho ocurrió en la mañana del último domingo en una inmueble del barrio Labraña, donde vive el sospechoso, pero tuvo una enorme trascendencia cuando se conoció que el sospechoso había desaparecido en la margen sur de la Isla Jordán , donde fue hallado cerca de 30 horas después en medio de un gigantesco operativo de búsqueda con policías, bomberos y Prefectura.

Soto desapareció el domingo en la Isla Jordán luego de ser denunciado por su novia. Hubo un gran operativo de búsqueda, con efectivos policiales y Prefectura. El lunes por la mañana lo encontraron. Policía Río Negro

Según la investigación preliminar, el hecho ocurrió tras una discusión por celos que se desató en la planta alta del domicilio, por un incidente ocurrido horas antes en un boliche al que habían asistido los dos.

El hombre intentó arrebatarle el celular a la chica, que había hecho una llamada, pero como se negó a entregarle el aparato le dio dos golpes de puño en el rostro. Después la empujó por la escalera, le dio patadas en el cuerpo y le arrojó un vaso.

El joven luego comenzó a cortarse él mismo los brazos con un cuchillo, y ella simuló un desmayo para frenar el ataque, hasta que logró escapar hacia la casa de sus suegros, ubicada en el mismo terreno, para solicitar ayuda. Soto subió entonces a su Peugeot 206 y manejó hasta la Isla Jordán, donde dejó el auto abandonado en la zona de la Cueva del León, sobre el lado sur del río Negro. Allí desapareció, motivo por el cual se puso en marcha el protocolo para su búsqueda.

La chica sufrió una fractura en el rostro

La joven herida fue trasladada al hospital Pedro Moguillansky, donde profesionales médicos le certificaron una fractura en el rostro y traumatismo en diversas partes del cuerpo. La imputación se encuadra en el delito de lesiones graves calificadas por la relación de pareja y por haber sido cometidas contra una mujer mediando violencia de género.

Entre las pruebas, el fiscal cuenta con el testimonio de la víctima, actas de procedimiento de la Comisaría Cuarta y evidencias audiovisuales de la escena.

Pezzetta solicitó la prisión preventiva por la gravedad del caso y fundado en los riesgos procesales de peligro de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Indicó que tras el hecho, el imputado escapó y se debió montar un operativo de un día y medio, con un gran despliegue policial y de prefectura. “Su conducta obviamente es entorpecer el accionar de la justicia”, expresó el fiscal. Agregó que si el imputado recupera la libertad, habrá un descreimiento por parte de la víctima, generará temor y pondrá en riesgo su testimonio.

Puntualizó la chica ha recibido amenazas atribuidas a la familia del acusado, y que por esa razón tiene miedo. Pezzetta destacó al respecto que se debe velar por su seguridad para que pueda brindar sin presiones su testimonio en el juicio que debería atravesar al muchacho.

El defensor particular Sebastián Perazzolli no presentó objeciones a la formulación de cargos, aunque se opuso a la prisión preventiva, indicando que su asistido no cuenta con antecedentes penales computables y que no está prevista esta medida para delitos con penas en expectativa de cumplimiento condicional. De forma alternativa, propuso la libertad con la disposición de una prohibición de acercamiento o la prisión domiciliaria con el monitoreo de un dispositivo satelital.

Tras escuchar a las partes, el juez Juan Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva solicitada por la parte acusadora por el mismo plazo de la investigación.

No quiso fotos

El joven Soto pidió a través de su abogado que los medios de prensa que cubrieron la audiencia no le tomaran fotos. El juez accedió al pedido y dispuso a los periodistas en la sala la prohibición de tomar imágenes del rostro del imputado, sin perjuicio de filmar y fotografiar el resto de la sala y personas.

En cambio, no hubo objeciones para que la madre de Soto, quien estuvo acompañada por su esposo, filmara la deliberación. Sobre el cierre de la sesión Perazzolli anticipó que formalizaría una reserva de revisión de la prisión preventiva.

El incidente que encendió la furia

La familia de Melina González, víctima del feroz ataque, había anticipado que la agresión se produjo como consecuencia de los celos del muchacho y lo adjudicaron a un incidente ocurrido en un boliche. El dato fue corroborado por la acusación de la fiscalía. La hipótesis indica que ella conversó con conocidos y que eso provocó el enfado de él y su posterior reacción violenta.