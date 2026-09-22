El vehículo había sido incorporado a una alerta horas antes. En la requisa encontraron herramientas que ahora serán peritadas por Criminalística.

Frenaron un auto en un control y un detalle inédito encendió la alarma: terminó secuestrado.

Un control vehicular de rutina terminó con el secuestro de un Volkswagen Polo que estaba vinculado con un robo ocurrido pocas horas antes en Bariloche .

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 27ª , quienes detectaron el vehículo durante un operativo de identificación . Aunque en ese momento el auto no registraba un pedido de secuestro , los policías advirtieron una situación que llamó su atención.

Al consultar la información disponible, los efectivos constataron que el Volkswagen Polo había sido incorporado ese mismo día a una alerta policial debido a su presunta vinculación con un robo ocurrido horas antes.

La situación fue comunicada al fiscal de turno, quien dispuso que se realizara una requisa del vehículo para determinar si existían elementos relacionados con el hecho investigado.

El conductor, además, fue trasladado a la unidad policial debido a que no contaba con documentación que permitiera establecer correctamente su identidad.

Qué encontraron dentro del auto

Durante la requisa, los policías encontraron distintas herramientas y otros elementos que podrían ser utilizados para cometer delitos.

Todo lo secuestrado fue entregado al Gabinete de Criminalística, donde se realizarán las pericias correspondientes.

El objetivo será determinar las características de los elementos y establecer si existe alguna vinculación con el robo que originó la alerta o con otros hechos delictivos.

La investigación continúa

El procedimiento quedó bajo intervención de la Fiscalía, que aguarda los resultados de las pericias para avanzar con la investigación.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que este tipo de controles permiten detectar vehículos y personas vinculados a investigaciones en curso y actuar a partir de la información incorporada a los sistemas de consulta.

Escapó en una moto al ver a la Policía y terminó detenido: descubrieron algo clave en el Alto Valle

Una persecución policial se inició este lunes en la zona de Chacramonte, en General Roca, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) intentaron identificar a un motociclista que circulaba en actitud sospechosa.

Lejos de detenerse, el conductor aceleró y comenzó a escapar. El seguimiento se extendió por distintas calles de la ciudad hasta que finalmente los policías lograron interceptarlo.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista tomó por Humberto Canales y continuó su fuga hacia el sector del barrio Buenos Aires Chico.

El operativo llegó a su fin sobre calle Ceballos, frente a la Chacra 22, donde los efectivos consiguieron detener la marcha de la moto y reducir al conductor.

Pero la situación tomó otro giro cuando los policías comenzaron a verificar la información del vehículo.

La motocicleta era una Benelli TRK 502. Al consultar sus datos identificatorios, los efectivos constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en junio.