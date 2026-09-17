Pese a la inminente llegada de la primavera, la montaña seguirá activa durante más tiempo para disfrutar.

Contenidos La nieve se queda un poco más y se extiende la temporada en el Catedral.

El centro de esquí de Bariloche anunció que extenderá sus actividades hasta el 12 de octubre , una decisión que permitirá prolongar el calendario de nieve durante las primeras semanas de la primavera.

La extensión representa una oportunidad para que continúen las actividades de los clubes y escuelas de esquí, además de permitir que familias, residentes y visitantes puedan seguir aprovechando la montaña.

Desde la adminstración del Catedral expresaron que esto se traduce en " más días de nieve, más oportunidades para entrenar, dar clases y seguir compartiendo la montaña con alumnos, familias y equipos ".

Una temporada que arrancó con desafíos

El invierno 2026 tuvo un comienzo particular para el principal centro de esquí de Bariloche. La apertura se produjo de manera progresiva y estuvo condicionada inicialmente por las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de nieve.

Catedral comenzó a operar oficialmente el 6 de julio con un esquema de apertura parcial que fue ampliándose de acuerdo con la evolución de las condiciones de nieve.

Una de las herramientas que permitió sostener la actividad fue el sistema de fabricación de nieve. El complejo cuenta con 40 cañones, que permiten reforzar la cobertura en sectores estratégicos de la montaña y reducir la dependencia exclusiva de las precipitaciones naturales.

La infraestructura también fue acompañada por nuevas inversiones y equipamiento. Entre las novedades vinculadas al funcionamiento de la estación se encuentra la incorporación de 15 nuevas máquinas pisapistas, destinadas al acondicionamiento de las pistas.

El Cerro Catedral y el movimiento de turistas que genera

Durante julio, Bariloche registró un fuerte nivel de actividad turística y la provincia destacó las condiciones de nieve y el funcionamiento de los centros invernales. En plena temporada, el Gobierno de Río Negro informó una ocupación hotelera cercana al 85% y un importante movimiento aéreo, con hasta 35 vuelos diarios desde distintos puntos de Argentina, Brasil y Chile.

El movimiento también se hizo visible durante la Fiesta Nacional de la Nieve. En agosto, la ocupación hotelera llegó a niveles cercanos al 100% en el centro de Bariloche y alrededor del 80% en la zona de los kilómetros.En ese contexto, unas 600 personas participaron de la tradicional Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral.

La temporada de nieve, además, tiene un impacto que va más allá de las pistas. La actividad de Catedral moviliza a instructores, clubes, escuelas, alquileres de equipos, gastronomía, transporte y distintos servicios vinculados al turismo de montaña.

Más días para clubes, escuelas y familias

Con la extensión anunciada, los clubes y escuelas de esquí tendrán la posibilidad de prolongar sus entrenamientos y clases durante las primeras semanas de octubre.

El anuncio también representa una oportunidad para los equipos que utilizan Catedral como espacio de entrenamiento y para quienes buscan aprovechar los últimos días de nieve antes del cierre del invierno.

Desde la estación agradecieron especialmente el acompañamiento de clubes y escuelas durante toda la temporada.

De esta manera, el invierno se extenderá un poco más en Bariloche y el Cerro Catedral mantendrá parte de su actividad durante octubre, cuando la ciudad ya comienza a transitar el cambio hacia la temporada de primavera.