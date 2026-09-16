Debía prevenir incendios, hizo una fogata y la Justicia rionegrina le quitó la tutela sindical

La Cámara Laboral consideró acreditada su participación consciente en una fogata durante una guardia nocturna y habilitó a la empresa a avanzar con un despido con causa. ¿Cómo lo descubrieron?

La Justicia habilitó retirarle la protección gremial a un vigilador de Bariloche por acreditar su participación en una fogata no autorizada dentro del predio.

Un trabajador del área de Seguridad de un exclusivo complejo residencial y deportivo quedó sin la protección especial de su cargo gremial luego de que la Justicia rionegrina considerara acreditada su participación consciente en un episodio con una fogata durante una guardia nocturna.

La decisión fue adoptada por la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche, que hizo lugar al pedido de la empresa para excluirlo de la tutela sindical . De esta manera, la firma quedó habilitada a avanzar con el despido con causa que había solicitado, aunque el tribunal no ordenó directamente la desvinculación.

El trabajador se desempeñaba como movilero nocturno del área de Seguridad de Arelauquen Golf & Country Club y contaba con más de diez años de antigüedad. Además, había sido elegido delegado gremial, condición que le otorgaba una protección especial frente a sanciones o despidos.

El conflicto comenzó cuando personal del establecimiento encontró restos de una fogata apagada, tierra removida y una botella de vino vacía en un sector boscoso del predio. A partir de ese hallazgo, la empresa inició una investigación interna para reconstruir lo ocurrido.

Durante la guardia nocturna, el delegado compartió parte de la recorrida con un supervisor. Según las pruebas incorporadas al expediente, ambos cambiaron de vehículo con otro trabajador y continuaron juntos en otro móvil utilizado para las tareas de seguridad.

Las cámaras, la parrilla y una pala

Al día siguiente, uno de los responsables del sector consultó al supervisor sobre el fuego detectado. De acuerdo con la prueba analizada por los jueces, el hombre reconoció haber realizado la fogata y afirmó que posteriormente había logrado apagarla correctamente.

La empresa sostuvo que el delegado también había participado y que ambos habían utilizado el fuego para cocinar durante la jornada laboral. Además, planteó que se habían apartado de sus funciones y mencionó indicios relacionados con un posible consumo de alcohol.

Sin embargo, varios de esos extremos no pudieron ser acreditados de manera directa. Ningún testigo observó al delegado encendiendo la fogata, cocinando o consumiendo bebidas alcohólicas. Tampoco pudo establecerse que la botella de vino encontrada estuviera vinculada directamente con él.

El registro del sistema GPS utilizado por los vehículos tampoco permitió determinar con precisión cuánto tiempo había permanecido el móvil en el sector. La Cámara señaló limitaciones en la información disponible para reconstruir las detenciones y sus ubicaciones exactas.

Pese a esas dificultades, los jueces consideraron que existía un conjunto de indicios suficiente para demostrar una participación consciente. Uno de los elementos centrales fueron las cámaras de seguridad instaladas dentro del predio.

A partir de las imágenes, personal de la empresa identificó al delegado cuando descendió de uno de los vehículos llevando un objeto reconocido como una parrilla. Posteriormente, según la reconstrucción realizada, trasladó ese elemento hasta su automóvil particular.

El supervisor, en tanto, apareció descendiendo del mismo vehículo con una pala. Para la Cámara, esa secuencia, combinada con el reconocimiento del supervisor y la ausencia de una comunicación posterior sobre el fuego, resultó determinante.

Imagen ilustrativa. Gentileza La Angostura Digital

Qué dijo el trabajador sobre la noche del fuego

El tribunal aclaró que no era necesario establecer quién había encendido materialmente la fogata. Para los jueces, lo relevante era determinar si el trabajador había conocido lo ocurrido y había tenido una intervención consciente durante el episodio.

También fueron analizadas las explicaciones brindadas por el delegado. El trabajador dijo no recordar con precisión el cambio de vehículos ni su permanencia en ese sector y sostuvo que situaciones similares formaban parte de las recorridas habituales.

Además, afirmó que la pala era una herramienta de trabajo, dijo no recordar la existencia de la parrilla y negó haber compartido un asado con el supervisor. La Cámara consideró que esas explicaciones no lograban justificar los elementos observados.

El dato clave: estaba capacitado para prevenir incendios

La función específica del trabajador tuvo especial importancia para el tribunal. La Cámara consideró acreditado que integraba el área de Seguridad, realizaba recorridas nocturnas y había recibido capacitación relacionada con la prevención y el combate inicial de incendios.

Desde esa perspectiva, los jueces entendieron que conocía los riesgos de realizar fuego en un entorno boscoso durante el verano y que debía informar cualquier situación capaz de comprometer la seguridad del predio.

El fallo no estableció que el lugar hubiera sido formalmente declarado como reserva natural intangible. Tampoco consideró acreditada la existencia de cartelería preventiva o prohibitiva en los senderos al momento del episodio investigado.

Por qué perdió la tutela sindical

Para la Cámara, la gravedad de la conducta estuvo principalmente en la contradicción entre lo ocurrido y las responsabilidades laborales del delegado. Quien debía prevenir riesgos de incendio habría participado del episodio y posteriormente no lo comunicó.

La defensa también destacó la extensa antigüedad del trabajador y la ausencia de sanciones disciplinarias previas. Además, sostuvo que la empresa pretendía desvincularlo debido a su actividad gremial y denunció una persecución dentro del área de Seguridad.

Los jueces rechazaron ese planteo porque no encontraron pruebas que relacionaran la decisión empresarial con la representación sindical. Según el fallo, la medida se sustentó en un episodio concreto y desvinculado del ejercicio de su actividad gremial.

Con ese argumento, la Cámara Segunda del Trabajo resolvió excluir al trabajador de la tutela sindical y permitió que la empresa avance con el despido con causa. La resolución, de todos modos, no se encuentra firme y puede ser apelada.