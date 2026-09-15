Cipolletti: vecinos fueron a la justicia por la disputa de un pino

Una vecina denunció que el ejemplar amenazaba su vivienda. Buscó respuestas de los administradores sin éxito hasta llevar el planteo a instancias judiciales: qué se resolvió.

Una vecina cipoleña logró un acuerdo en la Justicia para que sus vecinos retiren un pino que invadía su patio.

Una vecina de Cipolletti logró que la Justicia de Paz homologara el acuerdo alcanzado con el consorcio lindero para retirar un pino de gran altura que representaba un riesgo para su vivienda desde hacía casi un año.

Desde septiembre de 2025, la mujer convive con una situación que la mantenía en alerta a pocos metros de su casa. Detrás del paredón de su propiedad, en el sector de cocheras de un edificio lindero, crecía un pino de dimensiones considerables que generaba distintos inconvenientes cotidianos.

Según relató ante el juzgado de Paz, el ejemplar medía entre 10 y 15 metros de altura, desprendía resina de manera constante y provocaba roturas en las estructuras cercanas . Durante los días de viento, además, el árbol se inclinaba con ruidos audibles en dirección a su vivienda, lo que agravaba su inquietud.

Estefania Petrellla

El primer contacto con el consorcio no tuvo respuesta

El conflicto no surgió de manera repentina. La mujer ya había afrontado la reparación del paredón que separaba su patio del edificio lindero y, ante esa experiencia, decidió comunicar formalmente la situación al administrador del consorcio para buscar una solución conjunta.

Según consta en la resolución judicial, el administrador reconoció el planteo presentado por la vecina y se comprometió a trasladarlo a quienes poseen las unidades funcionales del edificio. Sin embargo, la respuesta esperada no llegó dentro de los plazos que ella había previsto inicialmente.

Pasaron diez meses sin novedades concretas. De acuerdo con su presentación judicial, tampoco obtuvo respuestas posteriores a sus llamados telefónicos ni a los mensajes que envió reclamando una definición. El pino permaneció en el mismo lugar y por eso decidió recurrir al juzgado de Paz de Cipolletti.

La instancia de conciliación abrió el camino al acuerdo

La primera audiencia para intentar destrabar el conflicto se celebró el 12 de agosto de 2026. Ese día, la vecina y el administrador del consorcio se encontraron ante el juzgado en una instancia de conciliación formal.

Durante ese encuentro, el representante del edificio solicitó un cuarto intermedio. Necesitaba trasladar a quienes integran el consorcio el pedido concreto que había llegado al expediente judicial: la extracción del pino ubicado en el espacio común de las cocheras del edificio.

El juzgado de Paz aceptó la solicitud presentada y fijó una nueva fecha de audiencia para continuar con el proceso. El segundo encuentro se realizó el 3 de septiembre, cuando ambas partes volvieron a reunirse y expusieron sus posiciones respecto del conflicto planteado.

Estefania Petrella

Los términos del compromiso alcanzado entre las partes

Después del intercambio, las partes lograron alcanzar un acuerdo y solicitaron conjuntamente que el juzgado procediera a su homologación. El compromiso asumido quedó plasmado por escrito, con obligaciones claras para cada una de las partes involucradas.

El consorcio aceptó retirar el pino durante el transcurso de septiembre de 2026, dentro de un plazo definido. Por su parte, la vecina manifestó su conformidad con la solución propuesta y pidió recibir un aviso previo sobre el día y horario del trabajo.

Esa solicitud tuvo un propósito específico y práctico: poder organizar su presencia en la vivienda ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la ejecución de la tarea de extracción del árbol de gran porte.

El acuerdo también contempló qué sucedería si alguno de sus puntos no llegara a cumplirse en los términos pactados. En ese escenario, las partes acordaron que buscarían asesoramiento jurídico de su confianza para analizar una vía alternativa de solución.

La Justicia homologó el acuerdo con fuerza de sentencia

El 14 de septiembre, el juzgado de Paz analizó lo acordado entre las partes. La resolución señaló que ambas alcanzaron una "justa composición de los derechos e intereses" en juego durante todo el proceso.

Con esos fundamentos, la jueza de Paz consideró que se reunieron los requisitos legales necesarios y homologó el acuerdo con fuerza de sentencia, cerrando así el conflicto que se extendió durante casi un año.