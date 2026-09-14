Bariloche: La encerró, la agredió durante toda la noche y le quemó el teléfono

El violento la mantuvo encerrada varias horas, mientras la agredía. Le rompió el teléfono y lo incineró. La víctima logró liberarse y lo denunció.

Una joven de 23 años denunció a un sujeto de haberla encerrado durante toda la noche del sábado en una vivienda particular, donde además la agredió físicamente y provocó daños a sus pertenencias.

El agresor fue identificado aunque, de acuerdo a la información que trascendió, no habría sido detenido .

Según pudo reconstruir este medio, la víctima pactó un encuentro con el agresor, con quien mantenía una relación sentimental. El sujeto la hizo ir a su casa y una vez que ella estaba en el interior, cerró la puerta con llave para impedir que se retire.

De acuerdo a esa reconstrucción, el sujeto la mantuvo cautiva durante seis horas. En ese tiempo la hostigó y agredió físicamente causando lesiones que luego fueron constatados por médicos forenses.

La denuncia por violencia de género

Además, el hombre provocó daños en varias pertenencias de la víctima, entre las que estaba su teléfono celular.

Fuentes con acceso al expediente que tramita el Ministerio Público informaron que “el sujeto le rompió el dispositivo móvil y luego lo incineró en la salamandra que estaba encendida. Todo ello ocurrió mientras la mantenía privada de su libertad”.

La mujer habría logrado escapar cerca de las 7 de la mañana cuando la progenitora del agresor se presentó en el domicilio. De inmediato radicó la denuncia penal, dando inicio a una investigación que recayó en la flamante fiscal Sofía Ocampo.