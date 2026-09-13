Fue a visitar a un preso y le encontraron cigarrillos armados: presumen que son de marihuana

Atraparon a una mujer en una comisaría del Valle Medio rionegrino. En un bolsillo le encontraron los elementos sospechosos. Le iniciaron una causa federal.

Los seis cigarrillos armados fueron remitidos como prueba para la causa que le iniciaron a la mujer que fue a visitar a un preso en Lamarque. Presumen que le llevaba porros de marihuana.

Una mujer que fue a visitar a un preso en una localidad del Valle Medio rionegrino fue acusada por haber intentado pasarle cigarrillos armados, presuntamente con marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo la tarde del último viernes, alrededor de las 17:15, en la Comisaría 17 de Lamarque .

Como es habitual con los familiares y personas autorizadas que se presentan a brindarle compañía a los detenidos y llevarles alimentos y enseres personales, la chica fue sometida a una requisa exhaustiva, precisamente para evitar el ingreso de sustancias prohibidas al sector de alojamiento de los detenidos.

Sorpresa en un bolsillo

En ese registro descubrieron que en uno de los bolsillos de la campera que vestía llevaba seis cigarrillos armados artesanalmente que, como detalle, contaban con filtros. La sospecha surge porque contenían una sustancia verde, compatible con picadura de Cannabis Sativa.

Ante el hallazgo se procedió inmediatamente a preservar y secuestrar los elementos hallados, dando intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, quien dispuso el secuestro de los cigarrillos y la imputación de la mujer en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Comisaría 17º de Lamarque. Policía Río Negro

Luego, y como parte de las medidas preventivas adoptadas, se dispuso la suspensión de las visitas correspondientes a los demás internos y se realizaron requisas en el sector de calabozos, sin que se registraran otras novedades, destacaron desde la fuerza policial.

“El procedimiento permitió destacar la importancia de los controles policiales durante el ingreso de visitas, como medida preventiva destinada a impedir el ingreso de sustancias prohibidas al sector de alojamiento de personas detenidas”, resaltaron en un comunicado oficial.

Manejaba su moto y se le prendió fuego

Una moto se incendió durante la noche del sábado mientras circulaba por avenida Roca, a la altura del sector de ingreso a Luis Beltrán conocido como El Tractor.

El episodio ocurrió alrededor de las 21 horas y motivó la intervención de personal de la Comisaría 19ª, luego de que una persona alertara al servicio de emergencias 101 sobre la presencia de una motocicleta en llamas en el acceso a la localidad.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una Mondial de 110 cc, conducida por un joven de 18 años. Según manifestó el motociclista, mientras circulaba advirtió que el rodado comenzaba a incendiarse y logró descender a tiempo. Además, indicó que momentos antes había observado una pérdida de combustible.

Como consecuencia del episodio, el joven no sufrió lesiones ni requirió asistencia médica, indicó el sitio 7en punto.

Posteriormente, la moto, que resultó con notables daños materiales, fue verificada mediante el sistema policial y se constató que no registraba impedimentos ni pedidos vigentes. Personal policial trabajó en el lugar para establecer las circunstancias en las que se originó el incendio.