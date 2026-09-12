Descubren kiosco narco: secuestran cocaína y marihuana tras la denuncia de un vecino

Un llamado anónimo derivó en dos allanamientos en el barrio Quinta 25. Hay cuatro personas imputadas por la Justicia Federal.

La Policía secuestró cocaína en un punto de venta de drogas, en Roca.

Un procedimiento policial realizado en General Roca permitió desarticular presuntos puntos de venta de drogas en el barrio Quinta 25 . Las medidas fueron ejecutadas de manera simultánea por personal de la delegación Toxicomanía , con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) .

El origen de la causa se remonta a cuatro meses atrás, a partir de un dato aportado a través de la línea anónima 0800-333-4124 . Durante ese período, el personal policial realizó tareas de seguimiento e investigación hasta reunir las evidencias necesarias para solicitar las órdenes judiciales.

Durante los registros en la primera vivienda, los efectivos secuestraron cocaína compactada y otra parte de la misma sustancia fraccionada en dosis. Para los investigadores, la modalidad en la que estaba acondicionada la droga se vincula directamente con la presunta comercialización al menudeo.

La Policía secuestró cocaína en un punto de venta de drogas, en Roca.

En ese mismo domicilio se incautaron dosis de marihuana y dos balanzas de precisión con restos de estupefacientes. En tanto, en la segunda vivienda allanada en el mismo sector del barrio, la Policía halló más envoltorios de marihuana.

Cuatro imputados a disposición de la Justicia Federal

Como resultado final de los procedimientos, cuatro personas mayores de edad quedaron vinculadas formalmente a la causa judicial por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Todas las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia Federal.

El caso revalida el funcionamiento de la línea gratuita 0800-333-4124, un canal oficial que permite a los vecinos denunciar la presencia de bocas de expendio de droga de forma totalmente anónima y sin brindar datos personales.