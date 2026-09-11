Descarrilaron tres vagones de un tren de carga y bloquearon el acceso a un barrio del Alto Valle

Una formación de carga que transportaba arena, maíz y otros insumos, descarriló esta tarde y trajo complicaciones.

Tres vagones de una formación ferroviaria de carga descarrilaron durante la tarde de este viernes en Chichinales y quedaron atravesados sobre el acceso principal al barrio Otto Krause, generando complicaciones para el ingreso y egreso de los vecinos.

El tren circulaba en sentido este-oeste cuando se produjo el incidente , que obligó a interrumpir completamente el paso por uno de los principales accesos al sector. Personal municipal comenzó a trabajar para encontrar una alternativa provisoria.

Según la información difundida por FM Puerto, el acceso permanecería cerrado durante varias horas y, en principio, no sería habilitado nuevamente hasta este sábado. La prioridad estaba puesta en garantizar una vía segura para los residentes.

Foto: gentileza FM Puerto

Cómo ocurrió el descarrilamiento

Las primeras indicaciones sobre lo ocurrido señalan que el descarrilamiento se habría producido luego del paso de la formación sobre uno de los puentes ubicados en ese tramo ferroviario. La estructura habría cedido y provocado el desplazamiento de los vagones.

Como consecuencia del incidente, tres unidades terminaron fuera de las vías y atravesadas sobre el acceso al barrio. Uno de los vagones, además, volcó parcialmente y derramó parte de la carga que transportaba.

La formación llevaba arena y otra maíz con destino a la zona productiva, uno de los principales puntos de actividad energética de la región. El material quedó esparcido luego del vuelco y complicó todavía más las tareas.

Mientras avanzaban las primeras intervenciones, trabajadores municipales se trasladaron hasta el lugar para evaluar las condiciones del acceso y establecer una vía alternativa. La intención era evitar que los vecinos quedaran completamente aislados por el accidente ferroviario.

Foto: gentileza FM Puerto.

No es la primera vez que curre

El episodio volvió a poner bajo la lupa el estado de la infraestructura ferroviaria utilizada por las formaciones de carga que atraviesan el Alto Valle. El deterioro de las vías y estructuras representa una preocupación recurrente en distintos sectores.

La situación adquiere mayor relevancia debido a que no se trata del primer descarrilamiento registrado en esa zona de Chichinales. Existen antecedentes de episodios similares ocurridos durante 2018 y 2021, según registros de hechos anteriores.

Aquellos antecedentes ya habían expuesto inconvenientes vinculados con el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria en ese corredor. Ahora, el nuevo incidente vuelve a generar interrogantes sobre las condiciones de mantenimiento de las vías y los puentes.