Instalan cámaras de seguridad en más escuelas de Cipolletti
El Consejo Escolar suma equipos de videovigilancia en establecimientos educativos para proteger a la comunidad escolar y resguardar los edificios.
El Consejo Escolar de Cipolletti confirmó la incorporación de cámaras de vigilancia en diversos establecimientos educativos de la ciudad. La medida responde a las solicitudes formuladas por las propias comunidades escolares con el fin de contar con mayores herramientas de prevención.
El coordinador del organismo, Adrián Carrizo, explicó que este esquema busca proteger de manera integral a estudiantes, docentes y personal no docente, además de resguardar las instalaciones físicas. El sistema funcionará como un complemento del monitoreo provincial que opera a través del 911.
Te puede interesar...
Escuelas monitoreadas y nuevos proyectos en evaluación
Actualmente, los dispositivos de videovigilancia ya se encuentran operativos en la ESRN 89 y en la ESRN 120, ubicada sobre la calle Naciones Unidas. En esta última institución funcionaban cuatro cámaras y recientemente se sumaron otras cuatro para ampliar la cobertura.
A su vez, el monitoreo interno ya se encuentra en marcha en otra escuela secundaria de Cipolletti. De forma paralela, el personal técnico realiza las evaluaciones correspondientes en el CET 22 y en el CET 9 para definir la ubicación de los nuevos equipos.
Plan de mantenimiento y obras edilicias
En forma complementaria a las medidas de seguridad, el organismo lleva adelante un plan de mantenimiento integral previo al receso estival. Las cuadrillas trabajan en tareas de pintura, albañilería, desmalezamiento y sanitización en distintos edificios escolares.
Entre los establecimientos intervenidos se encuentra la Escuela N° 19, donde finalizaron las reparaciones de calefacción, luminarias e impermeabilización de cañerías. Para agilizar las tareas en el exterior, se incorporó una máquina de pintura y se reforzó el equipo técnico. “Eso nos da la posibilidad de tener mayor eficacia y, en menor tiempo, poder llegar a más escuelas”, sostuvo Carrizo.
En cuanto a las obras de infraestructura, avanzan las etapas finales de la nueva ESRN 161 y la ampliación de la Escuela Laboral N° 4. Asimismo, entre fines de septiembre y octubre se proyecta dar inicio a las ampliaciones de la ESRN 124 de Balsa Las Perlas y de la Escuela Especial N° 4 de Cipolletti, además de los proyectos ejecutivos para los sanitarios de las escuelas N° 258 y N° 283.
Trabajos previstos para el verano y el panorama en Balsa Las Perlas
El período de verano será la instancia principal para ejecutar los trabajos de mayor magnitud, tales como la puesta a punto de sistemas de calefacción, limpieza de tanques y sanitización general. “Queremos que sean los tiempos escolares los que rijan el dictado de clases y no los tiempos del Consejo Escolar”, afirmó Carrizo.
En Balsa Las Perlas, debido al crecimiento de la población, se proyecta ampliar la ESRN 124 y se finalizó el proyecto para licitar la obra del Jardín N° 114, además de mantener la atención técnica continua en el sector.
Leé más
''Me salvó un ángel'' el recuerdo de Claudio Basso sobre su trágico accidente
''Cipo limpia'' llega al Luis Piedrabuena: conocé el cronograma día por día
Para todos los gustos: Animacom, ferias, eventos solidarios, música en vivo y cine en Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído