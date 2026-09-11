Instalan cámaras de seguridad en más escuelas de Cipolletti

El Consejo Escolar suma equipos de videovigilancia en establecimientos educativos para proteger a la comunidad escolar y resguardar los edificios.

El Consejo Escolar de Cipolletti confirmó la incorporación de cámaras de vigilancia en diversos establecimientos educativos de la ciudad. La medida responde a las solicitudes formuladas por las propias comunidades escolares con el fin de contar con mayores herramientas de prevención.

El coordinador del organismo, Adrián Carrizo , explicó que este esquema busca proteger de manera integral a estudiantes, docentes y personal no docente, además de resguardar las instalaciones físicas. El sistema funcionará como un complemento del monitoreo provincial que opera a través del 911 .

Actualmente, los dispositivos de videovigilancia ya se encuentran operativos en la ESRN 89 y en la ESRN 120 , ubicada sobre la calle Naciones Unidas . En esta última institución funcionaban cuatro cámaras y recientemente se sumaron otras cuatro para ampliar la cobertura.

A su vez, el monitoreo interno ya se encuentra en marcha en otra escuela secundaria de Cipolletti. De forma paralela, el personal técnico realiza las evaluaciones correspondientes en el CET 22 y en el CET 9 para definir la ubicación de los nuevos equipos.

La ESRN 120 sumará cámaras de seguridad para evitar hechos delictivos.

Plan de mantenimiento y obras edilicias

En forma complementaria a las medidas de seguridad, el organismo lleva adelante un plan de mantenimiento integral previo al receso estival. Las cuadrillas trabajan en tareas de pintura, albañilería, desmalezamiento y sanitización en distintos edificios escolares.

Entre los establecimientos intervenidos se encuentra la Escuela N° 19, donde finalizaron las reparaciones de calefacción, luminarias e impermeabilización de cañerías. Para agilizar las tareas en el exterior, se incorporó una máquina de pintura y se reforzó el equipo técnico. “Eso nos da la posibilidad de tener mayor eficacia y, en menor tiempo, poder llegar a más escuelas”, sostuvo Carrizo.

En cuanto a las obras de infraestructura, avanzan las etapas finales de la nueva ESRN 161 y la ampliación de la Escuela Laboral N° 4. Asimismo, entre fines de septiembre y octubre se proyecta dar inicio a las ampliaciones de la ESRN 124 de Balsa Las Perlas y de la Escuela Especial N° 4 de Cipolletti, además de los proyectos ejecutivos para los sanitarios de las escuelas N° 258 y N° 283.

Trabajos previstos para el verano y el panorama en Balsa Las Perlas

El período de verano será la instancia principal para ejecutar los trabajos de mayor magnitud, tales como la puesta a punto de sistemas de calefacción, limpieza de tanques y sanitización general. “Queremos que sean los tiempos escolares los que rijan el dictado de clases y no los tiempos del Consejo Escolar”, afirmó Carrizo.

En Balsa Las Perlas, debido al crecimiento de la población, se proyecta ampliar la ESRN 124 y se finalizó el proyecto para licitar la obra del Jardín N° 114, además de mantener la atención técnica continua en el sector.