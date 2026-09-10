El cine de Cipo está entre las mejores salas INCAA del país

La Sala de Cine Lorenzo Kelly recibió un reconocimiento económico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por integrar el grupo de las 10 mejores salas del país.

La Sala de Cine Lorenzo Kelly , ubicada en el Complejo Cultural Cipollett i (calle Fernández Oro 57), recibió un reconocimiento económico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por integrar el grupo de las 10 mejores salas del país .

El espacio audiovisual abrió sus puertas en septiembre de 2019 traduciéndose como un hecho trascendental para la ciudad tras más de 35 años sin contar con una sala propia . En ese momento, para la gran apertura de ese fin de semana, se proyectaron éxitos nacionales:

Gracias al incentivo de $15.798.078,82 , el Municipio logró llevar adelante trabajos relación a la modernización además de la puesta en valor del espacio cinematográfico, consolidándolo como un referente cultural en la región.

Objetivos cumplidos que hacen la diferencia

A través de la Dirección General de Cultura, se informó que se realizaron tareas de renovación de pintura, mantenimiento general de luces y proyectores, además de la adquisición de nuevos equipos de audio.

En materia de sonido, se incorporaron nuevos parlantes y un subwoofer, y se instaló un sistema de audio envolvente 5.1, que mejora notablemente la calidad y distribución del sonido en la sala. En relación al equipamiento, se efectuó un mantenimiento integral del proyector, con limpieza de filtros y reemplazo de lámparas por unidades nuevas, garantizando un rendimiento óptimo y mayor durabilidad del equipo.

Actualmente, la Sala Lorenzo Kelly es un espacio consolidado en la región, con una programación semanal diversa que incluye ciclos de cine nacional e internacional, con una programación semanal que incluye además cine Asiático, Basko, Quimérico, y otras propuestas. Habitualmente concurren alrededor de 1000 personas por semana a disfrutar de las diferentes propuestas.

Sobre los espacios INCAA

Actualmente la red federal de salas de cine en todo el país está compuesta por 60 salas en 19 provincias argentinas.

Los Espacios INCAA son una red de salas distribuidas en todo el país, impulsada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Su objetivo es garantizar el acceso del público a las películas argentinas y a otras cinematografías de calidad que habitualmente tienen menor presencia en el circuito comercial.

Cada Espacio INCAA cuenta con apoyo del Instituto en programación, logística y provisión de contenidos. En muchos casos, también en equipamiento técnico. Las salas son gestionadas por municipios, asociaciones civiles, sociedades culturales y entidades académicas, en articulación con el INCAA.

La Sala Lorenzo Kelly del CCC posee butacas para que 143 personas puedan disfrutar del séptimo arte, cada semana la cartelera se renueva. La programación puede consultarse a través de la página web www.cipolletti.gob.ar y las entradas pueden obtenerse en boletería y online a través de: https://ccc.cipolletti.gob.ar/.

La boletería se encuentra habilitada los días: martes, viernes, sábado y domingo de 15 a 21 horas y se recuerda que también se pueden acercar miércoles y jueves de 11 a 21 horas.

Regreso a la infancia: proyectarán "La historia sin fin" en el CCC

El próximo martes 15 de septiembre la sala Lorenzo Kelly se proyectará un clásico inolvidable para varias generaciones en marco del "Ciclo de cine Quimérico".

Es una propuesta gratuita, pero es necesario retirar la entrada previamente, online a través del sitio: https://ccc.cipolletti.gob.ar/. De igual manera, queda habilitada la la boletería del CCC los días: martes, viernes, sábado y domingo de 15 a 21 horas o los miércoles y jueves de 11 a 21 horas.

A través de la Dirección General de Cultura se informó que a las 19:50 h en caso de que queden lugares disponibles, se libera el ingreso para quienes no tengan entradas.

Recordás de qué iba

Bastián es un niño que encuentra un misterioso libro llamado La historia sin fin. Al comenzar a leerlo, descubre un mundo fantástico llamado Fantasía, amenazado por una fuerza oscura conocida como la Nada. Mientras avanza en la historia, Bastián descubrirá que quizás él mismo tiene un papel fundamental en salvar ese mundo.

Una aventura que atraviesa generaciones y nos recuerda que la imaginación puede no tener límites.

El ciclo de cine quimérico es una nueva propuesta de la Dirección municipal, como un concepto ligado a lo ilusorio, imaginario o fantástico, aplicado al lenguaje cinematográfico: películas o narrativas que construyen mundos irreales, fabulosos o sin fundamento en la realidad. Un cine que busca provocar la sensación de lo imposible, lo soñado o lo ilusorio.