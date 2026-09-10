Le pegaron un balazo y lo hirieron en las dos piernas: hizo la denuncia en el hospital

Ocurrió el miércoles por la noche frente al barrio La Paz. El herido dijo que quedó en medio de un enfrentamiento. Una cámara de seguridad sería clave para la causa.

El hombre fue herido de un balazo en las dos piernas. Fue trasladado al hospital, donde quedó internado.

Un hombre de 45 años de edad fue herido de un balazo en las dos piernas en un confuso episodio ocurrido el miércoles por la noche en la calle Mengelle al 1600, frente al Pasaje 37 y el barrio La Paz , a metros de la esquina con Arenales.

La víctima está fuera de peligro, aunque debió ser asistido por profesionales del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia). Posteriormente lo trasladaron en una de sus ambulancias al hospital local, donde había quedado internado.

Fuentes de la fuerza indicaron que recibió un solo disparo, pero que le afectó las dos piernas. Se presume que el balazo le atravesó una de las extremidades y luego impactó en la otra, fracturándole el peroné.

Un herido en la calle

El incidente ocurrió minutos después de las 23. Personal de la Comisaría 32, ubicada a unos 300 metros, concurrió al lugar tras recibir un llamado que alertaba que había una persona en la vía pública lesionada de un balazo.

Al llegar al punto señalado los uniformados encontraron efectivamente a la persona baleada, por lo que convocaron al equipo médico.

En un primer momento el hombre no se mostró dispuesto a presentar la denuncia por la agresión. De todos modos aportó información de relevancia ante los efectivos policiales y los fiscales de turno, Eugenia Vallejos y Gabriel Lamas. Según relató, iba pasando por el sector y recibió el tiro al quedar en medio de enfrentamiento de persona con alguien de adentro del barrio La Paz.

Ante la reticencia del herido a denunciar y frente a la gravedad de los hechos en los que emplearon un arma de fuego se iba a inciar una investigación de oficio para poder dar con los posibles autores.

Como permanecía internado en el hospital no se descartaba que formalizara la denuncia con posterioridad. Y así lo hizo desde la misma internación.

El personal del Gabinete de Criminalística trabajó en la escena en la recolección de rastros y evidencias claves para el desarrollo de la pesquisa. En este marco, trascendió que una cámara de seguridad ubicada en la zona habría captado la secuencia del hecho. En principio, las imágenes clarificar cómo se produjo el ataque.