Los echaron de un departamento por revoltosos y encima los detuvieron con un sorprendente cargamento ilegal

La dueña del inmueble pidió que se fueran porque causaban conflictos con otros vecinos. Cuando los revisó la policía les encontró evidencias delictivas.

Cocaína, marihuana, pastillas, una balanza, dinero y una réplica de arma les encontró la policía a la pareja de jóvenes expulsados de un inquilinato.

Una pareja de jóvenes que habían alquilado un departamento ubicado en la calle Beschtedt al 1017 de Cipolletti , quedaron imputados por la tenencia de drogas y por amenazar a la propietaria del inmueble, causas que se desarrollarán en la Justicia Federal y en la Provincial en forma paralela.

Los incidentes se registraron en las últimas horas a raíz de un disturbio que se produjo en el lugar, y que requirió de la asistencia policial. Los efectivos que acudieron a la emergencia se entrevistaron con una mujer, quien dijo ser la dueña de la vivienda que había alquilado el 24 de agosto último a un muchacho y a una chica.

Sin embargo, aclaró que les había pedido que se retiraran, porque habían provocado inconvenientes con otros vecinos vinculados con la convivencia. Durante la intervención, los uniformados observaron que el hombre a quien pedían el desalojo llevaba consigo una pistola, que luego se comprobó que era de aire comprimido.

La pareja fue trasladada a la Comisaría 24°, del barrio Don Bosco, acusados de haber cometido una falta contravencional.

Dieron identidades falsas

Una vez en la dependencia, el personal constató que los datos aportados no coincidían con sus identidades reales. El joven de 20 años es oriundo de Entre Ríos, mientras que la mujer resultó ser una joven de 18 oriunda de Bariloche, precisaron desde el gobierno provincial.

Encima de esa irregularidad, mientras se confeccionaba el recibo de pertenencias del hombre, los efectivos observaron una riñonera que contenía varios envoltorios con una sustancia de color blanco. Ante esta situación se dio intervención al Juzgado Federal y se solicitó la presencia de personal especializado del área de Toxicomanía, para realizar las diligencias correspondientes y corroborar de qué se trataba el producto.

Cocaína y marihuana fraccionada

El procedimiento permitió secuestrar 4,1 gramos de marihuana y 15,1 gramos de cocaína, todo fraccionado en dosis para la venta. Además, una pastilla en una bolsa hermética, una bolsa con una sustancia compacta, una libreta con anotaciones, un teléfono celular y 99.000 pesos en efectivo.

Posteriormente, durante la requisa de la mujer, los efectivos encontraron cinco teléfonos celulares, una cámara fotográfica, una balanza de precisión, 0,5 gramos de cocaína y otra bolsa con pastillas similares a la secuestrada al joven de 20 años.

La intervención contó con la participación del Juzgado Federal, que dispuso las medidas correspondientes ante el hallazgo de las sustancias, y de la Fiscalía en turno por la denuncia de amenazas realizada posteriormente por la propietaria del inmueble.

En paralelo, la mujer que había alquilado el departamento radicó una denuncia por amenazas contra la pareja. En este caso, la Fiscalía dispuso la correspondiente notificación de imputación y el secuestro del arma de aire comprimido que había sido observada durante la intervención policial.

"El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destaca el trabajo articulado entre el personal policial, las áreas especializadas y los organismos judiciales para intervenir ante situaciones que pueden derivar en hechos de mayor complejidad y fortalecer las tareas de prevención y seguridad en el territorio provincial", enfatizaron las fuentes.