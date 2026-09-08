Robaron con un inhibidor en Roca y escaparon hacia Cipolletti: los atraparon en la Ruta 22

Las cámaras del 911 detectaron la camioneta y activaron un operativo cerrojo. Dos hombres fueron demorados sobre la Ruta 22 con el dinero denunciado.

El robo ocurrió en General Roca , pero la fuga terminó en Cipolletti . Dos hombres fueron demorados este martes luego de que las cámaras del sistema 911 detectaran la Toyota Hilux gris en la que se movilizaban y que estaría vinculada con el robo de una mochila mediante inhibidores.

El alerta se produjo cerca de las 11 de la mañana , cuando personal del Destacamento Manzanar fue informado de que el vehículo circulaba por la Ruta 22 y Toschi.

De inmediato, la Policía desplegó un operativo cerrojo para intentar interceptar la camioneta antes de que pudiera continuar su recorrido.

Los encontraron sobre la Ruta 22

El procedimiento permitió detener la marcha de la Hilux sobre la Ruta 22, entre Toschi y Estado de Israel.

En el lugar fueron identificados sus dos ocupantes, ambos con residencia en Neuquén capital y, según fuentes policiales, conocidos en el ambiente delictivo.

Durante el cacheo, los efectivos encontraron entre las prendas de uno de ellos una suma de $200.000 en efectivo.

El monto llamó especialmente la atención de los investigadores porque coincidía con el dinero denunciado como sustraído en Roca.

Las imágenes complicaron a los sospechosos

Mientras avanzaba el procedimiento en Cipolletti, el personal policial se comunicó con efectivos del Destacamento 177 de General Roca.

Según la información aportada a la investigación, los dos hombres y la camioneta habían quedado registrados en las imágenes vinculadas con el robo ocurrido minutos antes.

Con esos elementos, tomó intervención la Fiscalía de General Roca y se aguardaba la orden judicial para realizar la requisa del vehículo.

Continúa la investigación

Los dos ocupantes quedaron demorados mientras se completan las diligencias y se analiza la participación que tuvieron en el robo.

También intervino el Gabinete de Criminalística, que trabajó en el procedimiento realizado en Cipolletti.

La investigación busca determinar cómo ocurrió la sustracción de la mochila y establecer el grado de responsabilidad de los dos hombres que fueron interceptados cuando circulaban por la Ruta 22.