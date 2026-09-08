Cipolletti entregó 10 lotes con servicios a policías y trabajadores penitenciarios

El Municipio entregó los terrenos junto al ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia. ¿Dónde se ubican?

El Municipio de Cipolletti entregó 10 lotes con servicios para trabajadores de las fuerzas de seguridad provincial.

El Municipio de Cipolletti entregó la posesión de diez lotes con servicios a integrantes de la Policía de Río Negro y trabajadores del Servicio Penitenciario que cumplen funciones en la ciudad.

La entrega se concretó en el Distrito Vecinal Noreste , ubicado en el barrio Espejo II , uno de los sectores donde el Ejecutivo municipal proyecta continuar ampliando la infraestructura, los servicios y la conectividad.

Los terrenos habían sido acordados previamente entre el Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, con el objetivo de brindar una solución habitacional a trabajadores de las fuerzas.

La iniciativa apunta especialmente a quienes prestan servicio de manera permanente en Cipolletti y que actualmente deben afrontar el costo de un alquiler para poder desarrollar su vida cotidiana.

Durante el acto estuvieron presentes el intendente Rodrigo Buteler y el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, además de efectivos policiales y trabajadores del Servicio Penitenciario.

Lotes con servicios en el Distrito Vecinal

Los terrenos entregados cuentan con infraestructura básica y servicios esenciales para avanzar posteriormente con la construcción de las viviendas. Entre ellos se encuentran agua potable, cloacas, electricidad domiciliaria y alumbrado público.

Desde el Municipio destacaron que disponer de estos lotes permitirá que las familias beneficiarias puedan comenzar a proyectar la construcción de su propia casa y consolidar su permanencia en la ciudad.

El lugar elegido para la entrega forma parte de una zona que el Ejecutivo municipal busca desarrollar progresivamente, incorporando nuevas obras y servicios que permitan acompañar el crecimiento urbano del Distrito Vecinal Noreste.

Además de los terrenos destinados a integrantes de las fuerzas de seguridad, el Municipio proyecta avanzar con la entrega de lotes sociales en ese mismo sector, ampliando el acceso al suelo para otras familias cipoleñas.

Una nueva sucursal de un supermercado arribará a un barrio de Cipolletti.

Buteler destacó el arraigo de las familias

Durante el acto, Buteler remarcó la importancia de acompañar a quienes cumplen tareas vinculadas con la seguridad de la comunidad y que eligieron desarrollar su vida familiar y laboral en Cipolletti.

“Quienes nos cuidan también merecen seguridad, estabilidad y un lugar propio donde proyectar su futuro”, expresó el intendente, al destacar el alcance de la iniciativa y el trabajo conjunto con el Gobierno provincial.

El jefe comunal señaló además que los terrenos permitirán que las familias puedan construir sus viviendas, arraigarse definitivamente en la ciudad y reducir los desplazamientos cotidianos asociados a sus obligaciones laborales.

“Seguimos trabajando junto al Gobierno provincial para acompañar a quienes eligieron prestar servicio y formar su familia en Cipolletti”, sostuvo Buteler durante la actividad desarrollada en el Distrito Vecinal.

La valoración del ministro de Seguridad

Por su parte, el ministro Daniel Jara valoró la entrega de los lotes y consideró que representa un paso importante para brindar mayor tranquilidad a los trabajadores de la Policía y del Servicio Penitenciario.

“Es algo muy importante y le agradezco en nombre de la Policía y del Servicio Penitenciario”, manifestó el funcionario, quien destacó la posibilidad de que los beneficiarios puedan avanzar hacia una vivienda propia.

La jornada también estuvo marcada por la emoción de los trabajadores que recibieron la posesión de los terrenos. Para muchas de las familias, el acceso al lote representa el comienzo de un proyecto esperado durante años.

“Estoy feliz. Tengo una familia atrás mío que estaba esperando este momento”, expresó una de los efectivos que recibió su terreno, reflejando la importancia personal que tuvo la entrega para las familias beneficiarias.

El sueño de dejar de alquilar

Otro trabajador del Servicio Penitenciario explicó que el próximo objetivo será comenzar progresivamente con la construcción de su vivienda, dejando atrás el alquiler y avanzando hacia una mayor estabilidad para su grupo familiar.

“Ahora voy a tratar de construir y empezar a hacer las cosas de a poco”, señaló el trabajador, quien destacó que el terreno propio representa una oportunidad para cambiar su situación habitacional.

La entrega de estos diez lotes se inscribe así en una política de articulación entre el Municipio y la Provincia, destinada a facilitar el acceso al suelo para trabajadores considerados estratégicos para la comunidad.

En este caso, el acuerdo permitió priorizar a integrantes de las fuerzas que desarrollan sus tareas en Cipolletti, generando condiciones para que puedan establecerse definitivamente junto a sus familias y fortalecer su arraigo.