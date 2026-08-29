Largas filas por los 130 lotes Municipales y "mucha ilusión": comienza la depuración de datos

Una multitud se anotó en la convocatoria lanzada por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) . Cómo sigue todo.

Se anotaron más de 1300 personas para acceder a un lote.

La convocatoria lanzada por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) para acceder a 130 lotes de suelo urbano en Viedma superó ampliamente todas las expectativas. Tras una masiva concurrencia durante las jornadas de inscripción desarrolladas entre el 20 y el 22 de este mes , la nómina de postulantes alcanzó aproximadamente las 1.300 personas .

Con la etapa de anotación formalmente cerrada, el organismo provincial puso en marcha el proceso de evaluación y revisión minuciosa de los legajos para determinar quiénes cumplen con las condiciones requeridas antes de avanzar hacia el sorteo.

La subsecretaria de Gestión y Coordinación Territorial del IPPV, Laura Schlitter , confirmó que esta semana se inició el análisis exhaustivo de las solicitudes. A causa del elevado volumen de inscriptos, la funcionaria anticipó que la tarea de fiscalización demandará tiempo.

Respecto a los criterios de exclusión, Schlitter precisó: “Las causas de descalificación tienen que ver con no reunir los requisitos, básicamente. Por ejemplo, poseer propiedad, superar el ingreso mínimo, falseamiento de datos, ese tipo de situaciones”.

No obstante, la funcionaria aclaró que existirá una instancia previa al sorteo en la cual los postulantes excluidos podrán aclarar su situación administrativa y presentar los descargos o la documentación correspondiente.

La operatoria de suelo urbano se enmarca en un programa de financiamiento provincial para equipar a los terrenos con los servicios básicos indispensables, cuyos convenios definitivos se irán consolidando a la par del avance de las obras.

Avances del programa de suelo urbano en la provincia

El plan de acceso a la tierra con infraestructura se encuentra en marcha en distintas localidades rionegrinas. Según detalló Schlitter:

Sierra Grande: Ya se realizó el sorteo de 120 lotes y las familias adjudicatarias están próximas a firmar los convenios definitivos.

Choele Choel: Se sortearon 112 terrenos, donde ya se concretó la firma de contratos y se prevé realizar las entregas en el corto plazo.

Fuerte demanda en la línea para personas con discapacidad

En paralelo, el IPPV avanza con la evaluación de otra convocatoria con alta demanda social: el programa de viviendas destinado a grupos familiares con integrantes con discapacidad.

Para una oferta inicial de 100 viviendas, la inscripción alcanzó las 2.500 solicitudes. El listado de legajos ya fue derivado al Consejo de Discapacidad y a la Subsecretaría de Políticas Públicas para Discapacidad, organismos encargados de establecer el orden de prioridad social de los beneficiarios para la primera etapa del proyecto.