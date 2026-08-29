Alarma y polémica por derrumbe en Bariloche: vecinos exigen paralizar la obra

Un nuevo derrumbe volvió a encender las alarmas en Bariloche . Un desmoronamiento de magnitud considerable en la zona de la Barda del Ñireco provocó la caída de gran cantidad de tierra, barro, agua de vertiente y rocas de diverso tamaño sobre el trazado vial que el Municipio se encuentra ejecutando. Ante el latente peligro de nuevos deslizamientos, familias del sector exigen la paralización inmediata de las tareas.

El hecho ocurrió durante la jornada de este sábado, cuando habitantes de las inmediaciones escucharon un estruendo proveniente del talud . Al acercarse al lugar, constataron que el desclave de material había tapado de forma parcial la calzada .

Vecinos del sector lograron registrar dos momentos distintos del derrumbe, en los cuales se aprecia cómo el agua de vertiente arrastra consigo el terreno ablandado y grandes piedras ladera abajo. Si bien la traza vial aún no ha sido habilitada al tránsito vehicular -lo que evitó heridos o daños a terceros en el acto-, la situación reabrió una profunda preocupación sobre la seguridad en la zona.

"Estamos corriendo peligro": el reclamo del barrio Lera

El incidente provocó una inmediata reacción de la comunidad. En declaraciones periodísticas, vecina del barrio Lera como Dora Alicia Cuevas, Karina Stojakovic y Elizabeth Arteaga expresaron su temor por la integridad de sus viviendas y la vida de las familias que residen sobre y al pie de la ladera.

"Estamos corriendo peligro, queremos una solución. Es lo que le pedimos al intendente o al que lo tenga que hacer. Primero se tendría que haber hecho un estudio para poder hacer esta obra, cosa que no hicieron. Es preocupante porque no sabemos qué puede pasar más adelante", manifestaron con angustia al sitio Bariloche 2000.

Las residentes insistieron en que es indispensable frenar la intervención municipal hasta contar con las garantías técnicas correspondientes. Argumentan que, de continuar las precipitaciones y el mal clima, el riesgo de que la ladera siga cediendo es inminente y temen que la situación derive en una catástrofe o en una pérdida millonaria de recursos públicos.

Una zona históricamente vulnerable

La Barda del Ñireco constituye uno de los puntos geológicamente más complejos y críticos de la ciudad. A lo largo de las décadas, la franja ha acumulado antecedentes de incendios forestales, deslaves y deslizamientos, motivo por el cual la Junta Vecinal del barrio Lera y organizaciones locales han elevado reiterados reclamos tanto al Municipio como al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Frente a esta vulnerabilidad estructural, la actual gestión municipal encaró una obra calificada como "histórica", destinada a pavimentar y estabilizar el terreno. Las tareas han incluido el vertido de hormigón estructural (H30), la colocación de mallas de acero en tramos de alta complejidad -como la curva de la calle Brown-, trabajos de contención del talud y relleno de terraplenes donde se prevé la futura colocación de barreras tipo New Jersey.

Sin embargo, este nuevo evento pone en evidencia que el terreno continúa mostrando síntomas claros de inestabilidad, alimentando la desconfianza de los vecinos sobre la efectividad técnica del proyecto en marcha. Temen nuevos derrumbes.

Derrumbe en la zona de Cascada Los Alerces

En otro hecho similar e inquietante, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi informaron sobre un desprendimiento de material sobre la ruta provincial N°81, a la altura de Corte Azul, que obliga a circular con máxima precaución en el camino de acceso a la Cascada Los Alerces. Se estableció un esquema de horarios para ordenar el paso de vehículos en el tramo afectado, que por el momento solo cuenta con una mano habilitada.

Desde la organización a cargo del tránsito en la zona informaron que el derrumbe se produjo sobre la ruta provincial N°81, en el sector conocido como Corte Azul, y que actualmente el camino permanece habilitado en una sola mano de circulación.