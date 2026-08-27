Clausuran edificio por temor a un derrumbe y retiran a las últimas familias en medio de la tristeza

La medida preventiva de la Muni regirá hasta que existan garantías de la seguridad estructural del inmueble. Tristes imágenes en el retiro de pertenencias del edificio.

A raíz de los daños en una columna estructural producto de una explosión, la Municipalidad de Villa Regina confirmó la clausura preventiva de un edificio céntrico mientras evalúan el posible riesgo de derrumbe . La medida se mantendrá hasta que se hagan las reparaciones y un profesional y el Colegio de Ingenieros emita una certificación sobre la seguridad estructural del inmueble.

Mientras tanto, se colocó un vallado sobre la calle San Martín y sobre la calle Lavalle para evitar el estacionamiento de rodados sobre los dos frentes del edificio y las tres familias que aún permanecían en departamentos realizaron la mudanza con el retiro de muebles y otras pertenencias. También se procedió a la clausura de un local comercial ubicado en la planta baja .

"Acá, en la ciudad, todos hablan del caso. Hay mucha preocupación. Y las novedades van a seguir", indicó un vecino a LM Cipolletti.

El episodio crítico se desencadenó cuando habitantes de la zona detectaron un grave deterioro en una de las columnas principales del inmueble. En esa oportunidad, el desprendimiento de hormigón dejó el armazón de la estructura de hierro totalmente a la vista, generando una profunda inquietud y motivando la autoevacuación inmediata de los residentes ante el temor de un posible colapso estructural.

Tras las primeras inspecciones oculares realizadas por personal de bomberos y protección civil, las familias comenzaron a retornar paulatinamente a sus departamentos, mientras que los propietarios iniciaron gestiones técnicas de urgencia para evaluar la magnitud real de los daños.

“En ningún momento salió ningún informe certificado de que existe riesgo de derrumbe”, había señalado la semana pasada el sector propietario en diálogo con este medio, defendiendo la continuidad de las actividades en el sector comercial inferior.

Exigencias municipales y certificaciones profesionales

Pese a las evaluaciones preliminares que buscaban llevar tranquilidad a la comunidad, la administración comunal determinó avanzar con la clausura preventiva del edificio como medida precautoria indispensable para salvaguardar la integridad física tanto de los habitantes como de quienes transitan por el sector.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, todas las obras e intervenciones que se ejecuten en el lugar para reparar la columna afectada deberán contar indefectiblemente con el aval y la certificación de un ingeniero matriculado, así como el visado formal del Colegio de Ingenieros.

De esta manera, el municipio busca garantizar que las tareas de refuerzo estructural cumplan con los más altos estándares técnicos de seguridad antes de permitir el levantamiento de la medida restrictiva y el normal desarrollo de las actividades cotidianas en el complejo.

La mudanza

Juan José Valverde, titular del área de Tránsito y Protección Civil del Municipio, explicó a LCR que quienes aún permanecían en el edificio comenzaron a retirar sus pertenencias el miércoles. En tanto estaba previsto para este jueves y viernes, entre las 10 y las 11, con la presencia de inspectores, permitir el ingreso de familias que se mudaron, pero que no tuvieron el tiempo suficiente para retirar sus bienes.

La medida tomada por el municipio es de carácter preventivo, y más allá de la clausura del ingreso a los departamentos, sí estará autorizado el ingreso por un portón lateral de trabajadores para realizar las obras de refacción necesaria.

En la ciudad todos hablan del caso

"Imagínate, Regina no es tan grande y acá todos hablan de esto, de la clausura. Ya hace unos días con lo de la explosión y ahora más con la clausura. Hay preocupación, ojalá se resuelva pronto", señaló un vecino del inmueble a LM Cipolletti.