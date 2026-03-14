Por qué la Municipalidad clausuró importante empresa en el Parque Industrial de Cipolletti

Se trata de una firma del sector metalúrgico al que le detectaron dos faltas, una de ellas grave. Los vecinos habían alertado a las autoridades.

En respuesta a una denuncia presentada por vecinos del Distrito Vecinal Noreste, la Municipalidad de Cipolletti clausuró de manera preventiva una empresa “del rubro metalúrgico ” que incurrió “en dos faltas”, aseguró el secretario de Fiscalización Diego Zúñiga a LM Cipolletti .

El funcionario confirmó a este portal que se trata de “Gena Servicios Industriales” que por un lado estaba “incumpliendo la legislación de medio ambiente ”, en la infracción más grave, y por otro contaba con la “habilitación comercial vencida ”.

La citada firma, ubica en El Rauli y Saturnino Franco , ahora deberá realizar su descargo ante el Juzgado de Faltas y la Dirección de Comercio y, seguramente, afrontar costosas multas en caso de pretender volver a funcionar con normalidad. "Es la última hilera de empresas del Parque Industrial que lindan con la primera hilera del barrio , es decir el Distrito Vecinal", aclaró por su parte el intendente Rodrigo Buteler a este portal.

empresa clausurada

“Es un taller de metalúrgica y arenados, lo pactado contempla que funcione sobre superficie cerrada, en un galpón y comprobamos que estaban haciendo arenado en sector exterior, lo cuál está prohibido desobedeciendo el informe de impacto ambiental”, amplió nuevamente Zúñiga.

“Había sido notificado para subsanar el error, habiéndose vencido los plazos y detectado que estaban ejerciendo en el exterior resolvimos como medida cautelar la clausura preventiva hasta que subsanen la falta y también renueven el permiso comercial que se les venció hace tres meses”.

Los vecinos se quejaban de los trabajos de pintura y tratamiento de superficies, con emisión de vapores y residuos químicos.

Otra intervención reciente de la Municipalidad

El mes pasado, el Municipio de Cipolletti secuestró más de 70 toneladas de alimentos de una distribuidora de productos avícolas que ya tenía sanciones previas. La inspección se realizó luego de detectar la salida de mercadería en un camión que no cumplía los requisitos para el transporte de mercadería.

Personal de la secretaría de Fiscalización hizo un relevamiento para determinar de dónde provenía la mercadería y al descubrir que era un comercio que había sido clausurado en forma preventiva hace menos de un año, se determinó la realización de una inspección.

El depósito de la firma, en calle Las Heras, presentaba serias irregularidades y una gran cantidad de alimentos guardados en contenedores sin respetar ninguna norma de bromatología, según confiaron fuentes del Municipio.

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Desde el gobierno local se informó que se procedió a la clausura preventiva del local comercial y de sus equipos de frío, quedando en su interior un volumen estimado de aproximadamente 72 toneladas de mercadería avícola en mal estado. Hasta que se disponga su decomiso y posterior destrucción total, conforme lo determine el Juzgado Municipal de Faltas.

"Esos productos tienen que ser incinerados. Se hace un pozo y se queman, pero por la gran cantidad de pollos, va a requerir una logística importante", mencionaron fuentes del Ejecutivo de Cipolletti.

Según se detalló desde el Municipio, durante la inspección se verificó que los equipos de refrigeración se encontraban fuera de funcionamiento, registrándose niveles térmicos fuera de los rangos establecidos para la correcta conservación de alimentos refrigerados y congelados. Se constató además la presencia de productos tales como pollos enteros, pechugas y patas muslos, con pérdida de la cadena de frío, indicios evidentes de alteración, tales como exudado de líquidos rojizos, y olor putrefacto.