Atención Cipolletti: cambia la recolección de residuos durante el fin de semana largo

Por el Día del Trabajador se modifica el cronograma de basura, el basural no abrirá y el Cementerio tendrá horario especial.

La Secretaría de Servicios Públicos﻿ informó los cambios que habrá durante el fin de semana largo. Foto: Gentileza.

La Secretaría de Servicios Públicos informó cambios en el servicio de recolección de residuos por el feriado nacional del Día del Trabajador .

El jueves 30 de abril , durante el turno noche, no habrá recolección . Tampoco se prestará servicio el viernes 1° de mayo en el turno mañana .

El servicio retomará su funcionamiento habitual el viernes 1° de mayo durante el turno noche.

Desde el Municipio recomendaron a los vecinos no sacar residuos en los horarios donde no habrá prestación para evitar acumulación en la vía pública.

Cómo funcionará el Cementerio

El Cementerio local abrirá el viernes 1° de mayo en horario especial, de 9 a 17 horas.

Se espera movimiento de familias que suelen acercarse en fechas especiales, por lo que se pidió respetar las normas del lugar.

Basural cerrado y contacto por emergencias

El basural municipal permanecerá cerrado durante toda la jornada del feriado.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central Municipal al 109.

Para más información, el Municipio indicó consultar sus canales oficiales.

Mayo 2026 llega con dos feriados y dos finde extra largos: las fechas confirmadas

El quinto mes del 2026 llega con varios días de descanso extra en Argentina. El Gobierno Nacional ya confirmó dos feriados nacionales que darán paso a dos fines de semana extra largo para gran parte de los trabajadores. Cuándo serán.

Según está confirmado por el Gobierno Nacional en el cronograma oficial, se podrá disfrutar de dos fines de semana extenso en el corto plazo.

Tal como quedó establecido en el calendario oficial, el 1° de mayo de 2026, Día del Trabajador, cae viernes y genera un fin de semana largo de tres días que se extiende hasta el domingo 3 de mayo.

Según lo establecido, la fecha es feriado nacional inamovible, lo que implica reglas claras tanto para quienes descansan como para quienes deben trabajar.

El segundo feriado nacional será a final del mes con el Día de la Revolución de Mayo. Este año cae lunes y al ser un feriado inamovible, se forma otro fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.

En total, mayo ofrece dos oportunidades claras para cortar la rutina sin necesidad de pedir días extra.