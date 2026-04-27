La Provincia anunció sueldos con aumento para estatales y fecha de pago

El Gobierno anunció el cronograma de sueldos de abril, con una diferencia llamativa respecto del sistema habitual. Los sueldos vienen con aumento aumento.

El gobierno provincial anunció la fecha de pago de sueldos de abril.

El Gobierno de Río Negro anunció este lunes que abonará los sueldos al personal de la administración pública el viernes 1 de mayo, en una única jornada, con la incorporación del aumento por actualización automática que cubre la inflación y el pago de la segunda cuota de indumentaria.

En esta liquidación se aplicará un incremento del 5,65% , correspondiente al Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del bimestre febrero-marzo, y además se completará el pago de indumentaria con una segunda cuota de $125.000, que se suma a la primera abonada el 17 de abril por planilla complementaria.

Los haberes se depositarán en una única jornada para el personal de Salud (incluyendo guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial , docentes y porteros, trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, los poderes Legislativo y Judicial y los organismos de control.

Tras el anuncio, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que “cumplir con los salarios en fecha y con aumentos es una decisión que refleja el orden de la Provincia y el respeto por cada trabajador”, y remarcó que “este es el camino: cuidar los recursos y sostener la previsibilidad para todas las familias rionegrinas”.

Tensión entre Provincia y gremios

Una amplia convocatoria sindical en Río Negro puso sobre la mesa un pedido contundente: que ningún trabajador cobre menos de $2.000.000.

El planteo surge en medio de un contexto económico complejo, donde distintos sectores advierten una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El reclamo fue impulsado por sindicatos con representación provincial y nacional, entre ellos Unter, ATE Río Negro, CTA Autónoma, ASSPUR, ADUNC y otros espacios docentes y estatales.

Mediante un comunicado, dejaron en claro que se busca coordinar acciones conjuntas frente a lo que consideran un ajuste que impacta de lleno en salarios y condiciones laborales.

Además del piso salarial de $2 millones, los gremios plantearon una serie de demandas concretas:

Continuidad del IPC como criterio de actualización.

Rechazo a sumas no remunerativas.

Incorporación de un bono de $250.000 al salario básico.

reclamo gremios

Según expresaron, estas medidas son necesarias para evitar que los ingresos queden por debajo de la línea de pobreza.

Los sindicatos también cuestionaron con dureza la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, a quien acusan de "profundizar políticas restrictivas" en sintonía con el contexto nacional.

En ese marco, rechazaron la posibilidad de congelamiento salarial y advirtieron sobre el deterioro en áreas sensibles como salud y educación.

Más reclamos y una fecha clave

El documento compartido por Unter incluye otros puntos, como mejoras en condiciones laborales, el funcionamiento del IPROSS, y el rechazo a reformas laborales, previsionales y educativas.

Además, convocaron a una movilización el próximo 12 de mayo en defensa del financiamiento universitario y los salarios del sector.